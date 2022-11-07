Китаю не нравится, что Путин не может победить Украину, но он против применения ядерного оружия — Хербст 7 ноября, 18:09 На встрече с канцлером Германии Олафом Шольцом 4 ноября глава Китая Си Цзиньпин выступил против применения Россией ядерного оружия (Фото:Kay Nietfeld/Pool via REUTERS)

Посол США в Украине в 2003—2006 годах Джон Хербст заявил в интервью Радио НВ, что Китаю не нравится то, что российский диктатор Владимир Путин не может победить в начатой им войне против Украины, но он также против применения в Украине ядерного оружия.

«Сейчас они работают вместе. И мы видели заявление, которое Путин и [президент Китая] Си [Цзиньпин] выпустили в начале февраля. То заявление показало настоящее, я бы не сказал, что прочное, партнерство между Китаем и Россией. И более или менее Китай поддерживает Путина, когда он ведет эту войну против Украины. Но Китаю тоже не нравится тот факт, что Украина очень хорошо защищается и что Путин не может победить Украину», — сказал Хербст Радио НВ.

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Он напомнил, что Недавно Китай «заявил всему миру, что было бы плохо, если бы кто-то в украинской войне использовал ядерное оружие», а говорит об использовании ядерного оружия «один актер».

«Поэтому это были слова, я бы сказал, которые Путин не хотел услышать», — считает американский дипломат.

Бывший посол США в Украине также выразил мнение, что успехи Украины в этой войне с американским оружием пока предостерегают Си Цзиньпина от наступления на Тайвань.

Ранее министр иностранных дел Украины в 2014—2019 годах Павел Климкин заявил в эфире Радио НВ, что использование ядерного оружия Россией приведет к появлению такого оружия у всех стран вокруг Китая.

4 ноября президент Китая Си Цзиньпин сказал канцлеру Германии Олафу Шольцу, что он выступает против применения ядерного оружия Россией в войне против Украины.



В этот же день госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что если российский диктатор Владимир Путин отдаст приказ применить любое ядерное оружие, РФ будут ожидать катастрофические последствия. В ходе встречи G7 министры иностранных дел коллективно пообещали «тяжелые последствия».

2 ноября в Пентагоне заявляли, что Китай не проявил заинтересованности в обсуждении шагов по снижению риска, связанного с ядерным оружием, и проводит значительное расширение своих ядерных сил, чтобы до 2030 года иметь тысячу ядерных боеголовок.



21 сентября российский диктатор Владимир Путин в очередной раз пригрозил западным странам применением ядерного оружия, сказав, что «это не блеф».



В украинской разведке заявляли, что считают угрозу применения Россией тактического ядерного оружия против Украины очень высокой. В то же время, по мнению главы ГУР Кирилла Буданова, в ближайшее время Россия не нанесет ядерного удара.