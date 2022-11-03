Путин не может оккупировать Украину, поэтому он хочет ее разрушить — Боррель 3 ноября, 19:48 Жозеп Боррель (Фото:Yves Herman/Reuters)

Российский диктатор Владимир Путин не может оккупировать Украину, поэтому он пытается планомерно ее разрушить, убежден глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Об этом сообщает Reuters.

«Путинская Россия разрушает Украину. Они не могут ее оккупировать, они не могут победить на поле боя, они не могут выиграть войну — и они планомерно разрушают страну», — заявил дипломат.

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Он добавил, что Путин нападает на мирных украинцев из-за неудач российской армии на поле боя. По мнению Борреля, российский диктатор ожидает, что у России будут успехи в Украине зимой.

«Приближается зима. Путин ждет, когда „генерал Зимы“ придет и поддержит российскую армию», — предупредил Боррель.

Глава европейской дипломатии также призвал страны запада поддержать Украину и украинский народ.

«Сейчас как никогда мы должны поддерживать Украину, украинский народ. Они борются, защищают свою страну, и у нас есть моральный долг поддержать их», — добавил он.