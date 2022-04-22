Не могут повторить. Россия вряд ли способна запустить полноценную войну с размахом, как «деды воевали» — эксперт по международной безопасности 22 апреля, 22:06 Цей матеріал також доступний українською Последствия боев за Гусаровку в Харьковской области (Фото:Anatolii Stepanov/93-я ОМБр Холодный Яр/Facebook)

Каково соотношение украинских и российских сил на фронтах, а также почему РФ не может повторить успех Второй мировой войны, превратившийся в пропагандистский мем «деды воевали», рассказал в интервью Радио НВ Алексей Мельник, руководитель программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова.

Война России против Украины — главные события 22 апреля

— Российская сторона попыталась поставить на паузу Мариуполь. Они могли бы лишиться там большого количества бойцов? Звучали цифры даже и в 10 тысяч человек. Насколько это реалистично?

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— Это гипотетические оценки. Бои на территории населенных пунктов — это совсем не то, к чему готова Россия. Танки достаточно быстро становятся легкой мишенью, не давая никакого эффекта в плане выполнения боевых задач.

Не думаю, что возможные потери для них являются фактором. Другое дело: если они положили этих несколько тысяч и не добились результата, тогда возникают вопросы уже внутри самого командования, возможно, российского общества. Но если бы они все же были уверены, что за четыре дня возьмут этот объект, то им тогда эти потери просто можно было бы легко обосновать — сказать, что это ради стратегической победы. Это не столько забота о жизни собственных военных, сколько неуверенность в том, что они смогли бы достичь результата.

— Что, по вашему мнению, происходит по всей линии фронта, в частности на востоке? Меня интересует соотношение сил: насколько российские по количеству превышают украинские? По качеству и так догадываюсь, но вас тоже прошу прокомментировать.

— У меня нет этой детальной информации, а есть какие-то куски информации из разных источников. По оценкам, Россия сейчас накопила около 85 батальонно-тактических групп, что по приблизительным оценкам может говорить о 80−90 тысячах личного состава. Есть также сообщение о том, что в настоящее время количество танков в Украине превышает количество танков, которое имеет российская группировка на территории Украины.

Оценивать баланс чисто численный — это довольно опасная штука. Даже если Украина имеет преимущество в численности, то кроме востока есть другие угрожающие направления, которые тоже нельзя обнажить.

Но есть еще один фактор, который, безусловно, с первого дня войны предпочитает украинскую сторону: это мотивация и готовность не просто жертвовать, а защищать свою землю. Это то, что совсем отсутствует в рядах российских вооруженных сил.

Россия не планировала затяжную операцию. Поэтому в ближайшее время возникнет преимущество на стороне Украины по обеспечению логистики, если будет нарастать поддержка со стороны наших западных партнеров. Россия сейчас исчерпывает резервы, которые были [подготовлены] для такой «специальной операции», а возможности производить новые тяжелые вооружения или быстро восстановить хранящиеся на складах достаточно проблематичны. Также Путин почему-то тянет с объявлением мобилизации, а добровольного потока «освободителей» в России сейчас совсем не наблюдается.

— А почему Путин тянет с принудительной массовой мобилизацией? Опросы, перехваченные разговоры свидетельствуют о том, что обычное русское население искренне верят, что здесь фашисты, нацисты и с ними нужно бороться. У меня уже сейчас закрадываются подозрения, что россияне готовы к мобилизации.

— У нас, к сожалению, нет объективной информации о реальных настроениях в российском обществе. Все эти социологические опросы в тоталитарных обществах имеют очень большую погрешность. Есть какие-то косвенные признаки того, насколько они готовы.

Вербальная готовность совсем не означает, что они сейчас присоединятся. Есть другой вопрос, сугубо в военной сфере: одно дело иметь в российских военкоматах перечень резервистов, другое дело — качество этого контингента. То есть не просто набрать каких-нибудь автоматчиков, пехотинцев, а на каждый взвод, на каждую роту нужно поставить командира.

Если Путин объявляет тотальную мобилизацию, то, скорее всего, это решение перейти к тому, чтобы завалить трупами [фронт]. Если ничего не удастся, то для него будут еще хуже последствия, прежде всего, внутри России.

— Из-за санкций у России нет возможности быстро восстановить технику и поставить ее на службу российской армии? Или не только из-за этого?

— У них сейчас продолжаются довольно интенсивные патриотические дискуссии, где они поднимают эти вопросы. В ходе реформ была проведена очень существенная оптимизация, что в переводе на нормальный русский означает сокращение, то есть просто нет инфраструктуры, которая могла бы обеспечить быструю тотальную мобилизацию, причем качественную.

В советское время техника на складах рассматривалась как доноры для того, чтобы оттуда снимать запчасти. Никто за этой техникой не ухаживал, поэтому просто так быстро ее восстановить и поставить в строй — это технически абсолютно нереалистичная задача.

Для того чтобы перевести экономику на оборонные рельсы, тотально мобилизовать, Путин должен объявить военное положение, но все равно это займет какое-то время.

Они как в одной из стран, которой раньше в долг давали современные самолеты, теперь их попросили обратно. Какие-то ограниченные возможности у них есть. Но Россия сейчас вряд ли способна быстро запустить полноценную войну времен как «деды воевали».

— Накануне американский президент Джо Байден объявил новый пакет военной помощи Украине на 800 миллионов долларов. Можем ли мы сейчас оценить эту помощь, чтобы было понятно людям, которые не причастны к сфере безопасности?

— Я хотел бы посоветовать следующее, потому что постоянно [появляется] это наше украинское «зрада-перемога». Мы все прекрасно понимаем призывы нашего высшего руководства к партнерам, что нам нужно больше [оружия] и быстрее. С этим мы все должны полностью соглашаться. В то же время, когда мы переходим к тому, что нам ничего не дают, нужно быть более осторожными — нельзя быть категоричными. Эта помощь существенна и критически важна для Украины.

Также нужно понимать, что в условиях войны невозможно об этом все немедленно сообщать на каких-нибудь медиаресурсах. Яркий пример — это дроны-камикадзе, которые будут сейчас поставляться. Это вообще уникальный случай, когда Соединенные Штаты поставляют стране, не являющейся членом НАТО, совершенно секретное оружие, которое не продается никуда. Этот уровень поддержки действительно чрезвычайно высок как в количественном измерении, так и в качестве вооружения, которое сейчас поступает Украине.

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