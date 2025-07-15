Российский диктатор Владимир Путин планирует продолжать войну против Украины , пока Запад не согласится на его «условия мира». Об этом сообщили три источника, приближенные к Кремлю, пишет Reuters .

По их словам, даже несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о возможном усилении санкций, Путин не меняет свою позицию. Более того, его территориальные требования могут расти, если российские войска будут продвигаться дальше.

Как пишет Reuters, диктатор считает, что российская экономика и ее армия «достаточно сильны», чтобы выдержать любые дополнительные меры Запада. Три российских источника, знакомые с мнением высшего руководства РФ, заявили, что Путин не прекратит войну под давлением Запада и считает, что Россия, которая пережила жесткие санкции, может выдержать дальнейшие экономические трудности, в том числе угрозу введения американских тарифов, направленных против покупателей российской нефти.

«Путин считает, что никто серьезно не обсуждал с ним детали мира в Украине, включая американцев, поэтому он будет продолжать, пока не получит то, что хочет», — сообщил Reuters один из источников на условиях анонимности.

Несмотря на несколько телефонных разговоров между Трампом и Путиным, а также визиты в Россию специального посланника США Стива Уиткоффа, диктатор считает, что детального обсуждения основы «мирного плана» не произошло, сообщил источник.

«Путин ценит отношения с Трампом и провел хорошие дискуссии с Уиткоффом, но интересы России — превыше всего», — утверждает собеседник агентства.

Среди условий, которые выдвигает Путин для прекращения войны, — юридически закрепленная гарантия, что НАТО не будет расширяться на восток, нейтралитет Украины, ограничение ее армии, а также так называемая защита русскоязычного населения. Кроме того, Россия требует признания территорий, которые уже захватила.

Также, по словам источников, Путин якобы не исключает переговоров о гарантиях безопасности для Украины с участием ведущих стран мира, однако пока непонятно, как это может выглядеть на практике.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не признает захваченные Россией территории как ее часть, а также оставляет за собой право самостоятельно решать вопрос вступления в НАТО.

Между тем, по словам источника, близкого к Кремлю, Путин считает свои цели в войне важнее возможных экономических потерь от западных санкций. Он также не учитывает угрозу США ввести тарифы против Китая и Индии за закупку российской нефти.

Еще два источника считают, что Россия сейчас владеет преимуществом на фронте, а ее экономика, работая в условиях войны, выпускает больше боеприпасов, и в частности артиллерийских снарядов, чем страны НАТО во главе с Соединенными Штатами.

«Аппетит приходит во время еды», — сказал источник, имея в виду, что Путин может искать новые территории, если война не остановится.