Реакция на сокращенный ультиматум Трампа: Путин «игнорирует», Медведев работает на нашей стороне «очень странным образом» — Цимбалюк
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев на образовательном марафоне в Москве (Фото: Sputnik/Yekaterina Shtukina/Pool via REUTERS)
Заместитель председателя Совета безопасности и бывший президент РФ Дмитрий Медведев пригрозил США войной после того как президент США Дональд Трамп сократил ультиматум Кремлю до 12 дней. В то же время российский диктатор Владимир Путин молчит. О чем это свидетельствует, в эфире Radio NV рассказал блогер и журналист Роман Цимбалюк.
Роман Цимбалюк
Я бы здесь обратил внимание не на Медведева, а на Путина, потому что он на самом деле на протяжении многих недель вообще не комментирует военно-политический аспект.
Он «проигнорировал» первый ультиматум на 50 дней. Он промолчал, когда произошло дипломатическое осложнение отношений с Азербайджаном.