Заместитель председателя Совета безопасности и бывший президент РФ Дмитрий Медведев пригрозил США войной после того как президент США Дональд Трамп сократил ультиматум Кремлю до 12 дней. В то же время российский диктатор Владимир Путин молчит. О чем это свидетельствует, в эфире Radio NV рассказал блогер и журналист Роман Цимбалюк.

Роман Цимбалюк Украинский журналист

Я бы здесь обратил внимание не на Медведева, а на Путина, потому что он на самом деле на протяжении многих недель вообще не комментирует военно-политический аспект.

Он «проигнорировал» первый ультиматум на 50 дней. Он промолчал, когда произошло дипломатическое осложнение отношений с Азербайджаном.