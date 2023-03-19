«Классический цугцванг». Большой разговор NV с Павлом Климкиным — обо всех последствиях ордера на арест Путина для него, России и мира 19 марта, 20:09 Эксклюзив NV Павел Климкин, дипломат, экс-министр иностранных дел Украины (Фото:Гражданская сеть ОПОРА / Facebook)

Российский диктатор Владимир Путин хранит молчание по поводу своего ордера на арест, который выдал Международный уголовный суд.

Он оказался в ситуации классического цугцванга, убежден бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, когда и говорить об этом решении, и не комментировать его — слабая позиция.

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В интервью Radio NV дипломат подробно рассказал, что изменит в России и мире ордер на арест Путина.

— Ордер на арест Путина Международный уголовный суд выдал накануне того, как лидер Китая Си Цзиньпин посетит Москву. Уже сообщалось, что с 20 по 22 марта он будет проводить время в Москве. А что это меняет сейчас для Си? Что это меняет для официального Пекина?

— Многое меняет, в частности, в положительном смысле. Си едет с первым визитом после уникального, беспрецедентного избрания на третий срок. Он едет с двусторонним визитом. Все ожидают обсуждения Украины, конечно, США, Запада в Москве. Это будет.

Но я уверен, что Си видит стратегическую возможность на фоне дальнейшего ослабления России и, главное, Путина лично, отхватить что-нибудь от России, получить контроль над российскими ресурсами или над элементами ключевой инфраструктуры. И я думаю, что Си приедет с большим пакетом проектов, которые будут касаться именно ресурсов и инфраструктуры.

Путин будет очень хотеть получить элементы китайского хайтека, в частности микрочипы, которые ему критически нужны, элементы электроники — все то, что Путин и его режим не могут производить.

Но для великого Си сесть с пока потенциальным преступником, с подозреваемым пока, и вести с ним переговоры — это все же плохое дело. И все прекрасно понимают, что лично для Путина это очень сильный удар.

Это удар по нему, как по российскому лидеру, это удар по тому, что он делает не только за последний год, но и перед этим. И я думаю, что Си прекрасно понимает, что ему нужен разговор (возможно, осторожный) о будущем лично Путина.

Мы же прекрасно понимаем, что решение Международного уголовного суда — это прежде всего юридическое решение, но это тоже сигнал — и юридический, и политический — всем тем в незападном мире, кто пока хочет дальше работать с Путиным, во-первых. А во-вторых, это сигнал российским кланам, элитам, что с Путиным они двигаются никуда.

Путин — это человек, который все больше воспринимается как нечто между подозреваемым и преступником. И с пониманием, что заключать с ним какие-либо сделки — это дело, за которое можно потом очень получить. Потому это, конечно, больше, чем просто испортить визит. Это реально поставить Путина в состояние почти цугцванга.

— Таким образом, Запад сигнализирует, что переговоров с ним не будет?

— Да. И это однозначно так. Но в этом для нас есть риск, не забывайте. Запад может сконцентрироваться на Путине, как на президенте России, как на личности, и в конце концов может в какой-то момент (хотя пока я этого не вижу) создать определенный соблазн рассматривать Путина как основного и, может быть, даже единственного виновного в этой войне и всем, что происходит сегодня в России и вокруг нее.

А перезагрузить Путина — это не значит перезагрузить Россию. И здесь действительно для нас есть непростой риск. Поскольку Си, как говорится, не глупый. Он прекрасно понимает, что Путин еще не все, но почти все.

И значительная часть российских кланов тоже это понимает: «Вот выбираем мы Путина в следующем году на президентских выборах еще на семь лет. И что?» Это означает еще много-много лет движения в никуда. Это значит санкции. Это дальнейшая изоляция. Это пренебрежение. Это означает, что Россия будет деградировать в сегодняшнем виде. Будет деградировать политически, экономически, демографически, идеологически. Поскольку идеология, которую предлагает Путин, это идеология прошлого, а точно не будущего.

И действительно есть много нюансов. Но я считаю, что это сигнал, в частности, относительно Путина лично. Хотя подчеркиваю: для нас здесь есть определенные риски, мы должны отдавать этому отчет.

Инфографика: NV

— Есть реплика от президента Сербии Александра Вучича. Сербия является союзником России, а кто-то говорит, что она станет новым Троянским конем России, когда присоединится к ЕС. Так вот: он думает, что ордер на арест Путина является шагом к крупнейшему конфликту в истории человечества. А почему это может быть таким шагом?

— В истории человечества уже было много всего. Были в том числе и две мировые войны. Но Вучич будет последовательно играть на окончательных остатках баланса. У него значительная часть населения остается пророссийской. И ему нужно играть в игру «и нашим, и вашим».

Проследите за эволюцией заявлений Вучича, проследите за эволюцией заявлений Орбана, хотя это другая история — и я их не сравниваю. Но, тем не менее, всем прекрасно понятно, что договоренность с Путиным сегодня значит садиться с преступником за стол. И это действительно фундаментальное поднятие ставок — и не только политически, но также, конечно, и эмоционально.

И это делает Путина токсичным. Это не делает его, так сказать, радиоактивным, поскольку тогда нужно решение о России как стране спонсоре терроризма. И тогда Путин как президент этой страны и отдающий приказы становится радиоактивным.

Американцы пока не хотят этого делать, хотят сохранить каналы коммуникации и оставляют этот шаг на потом. Но после решения Международного уголовного суда, я думаю, все поняли и не только в западном мире, что действительно все возможно. И поднятия ставок никто уже не боится.

Посмотрите на реакцию в российских пабликах на то, что российские истребители сделали с американским дроном. Они сначала пытались радоваться и говорить: «Мы такие крутые, мы что-то можем делать». Затем пролетел еще один американский дрон, и это как-то утихло.

А теперь они поняли, что это, конечно, бессознательно, но получилось, что косвенным, опосредованным ответом. И Запад не просто готов поднимать ставки, а хочет поднимать ставки. И это не мощный сигнал российским элитам, а почти удар под дых — что-то вроде того.

— Вы упомянули, что Конгресс США никак не может признать Россию страной спонсором терроризма, потому что это означало бы, что не будет диалога, американские компании не могут больше вести никаких дел с российскими, и многое еще произойдет.

— Вопрос стратегического вооружения. И кстати, китайцы будут обсуждать с Путиным несколько вопросов, касающихся глобальной безопасности. Мы об этом сегодня не говорили. Китайцы очень хотят стать частью дискуссии по поводу будущего европейской безопасности. И влезть в эту историю, показать: как без них никак сейчас на Ближнем Востоке, так без них каким-то образом никак сегодня в Европе.

Второе: китайцы очень хотят возобновления американо-российских дискуссий по поводу стратегического вооружения. При чем пытаться пропетлять, чтобы они изначально не стали частью таких дискуссий, ведь Китай тоже увеличивает количество боеголовок и ядерного оружия. То есть у китайцев есть и стратегические соображения, и они абсолютно понятны.

— Вы упоминали, что они сейчас на Ближнем Востоке стали важны. Якобы попытались помирить Иран с Саудовской Аравией.

— Еще нет! Они пока посадили их за один стол. Посадить за один стол — это еще не помирить, но да, это жест. И это важный жест, показавший способность Китая.

— Можем ли мы себе представить, что в США, или, возможно, в каких-то важных европейских странах очень не рады решению Международного уголовного суда, этому ордеру на арест? Его же нельзя отозвать, он будет оставаться до конца жизни Путина, если он будет скрываться и не предстанет перед судом.

— Я не думаю, что такие есть, хотя я могу представить, что в Европе кто-то говорит: «Ну вот, у нас теперь есть суженные возможности для диалога с Путиным».

К сожалению, в Международном уголовном суде, как вы знаете, нет возможности заочного правосудия. Это было бы важно, но каким-то образом Путина нужно привлечь к суду физически, чтобы процесс начался. Но это тоже дополнительный рычаг для того, чтобы говорить.

И мне кажется, что здесь Запад, если не созрел, то скорее созревает. Созревает к пониманию, что руководителей, отдающих такие приказы, что отдал Путин, следует признавать преступниками лично.

Это не просто о государственной ответственности. Нам отлично понятно, что полная ответственность Путина наступит, когда наступит полная ответственность России. Но, тем не менее, это очень серьезное решение.

Это очень серьезное решение для XXI века, чтобы показать: «Ты идешь на такие шаги, идешь на реваншизм, ты идешь на военные преступления, ты идешь на преступления против человечности, значит ты будешь преступником политически, ты будешь преступником, как мы видим, по решению Международного уголовного суда — юридически. И, в конце концов, тебя и мир будет вспоминать как преступника».

Вот Путин, наверное, очень хотел бы, чтобы лет через 50 его в российских учебниках вспоминали, как он много раз говорил, кем-то вроде Петра I. А весь мир будет его вспоминать преступником. Думаю, что и в китайских учебниках особо хороших слов о нем через много лет не будет.

— Можем ли мы представить, что это значит для самого Путина? Это сужает его возможности или нет?

— Конечно, сужает географические возможности, возможности для общения. Хотят они сделать так называемый саммит с Африкой. И многие теперь еще раз подумают: как ехать, с чем ехать, общаться, не общаться?

Но обратите внимание, что делают россияне, и это свидетельствует, по-моему, обо всей их ничтожности. [17 марта] сразу, как по команде, все начали что-то говорить и делать дела, будто они такие забавные, интересные, юморные. Но Путин-то молчит.

Получается так, что вся клика что-то говорит, а сам Путин хранит молчание. И это действительно знак: говорить-то что? Если что-то говорить в ответ — это слабая позиция. Если не говорить — это тоже слабая позиция. То есть это классический цугцванг. Причем цугцванг политический и личный.

— Представляете ли вы себе, что россияне просто выдают его Международному уголовному суду, а дальше идет суд над кремлевским диктатором?

— Не думаю. Я считаю, что это маловероятно. Где-то закрыть или что-то с ним сделать — это лучшая версия, по-моему, для российских элит.

По поводу безальтернативности. Это там кто-то говорит, но альтернатива всегда найдется. Вот видите: на Оскаре их уже тролят Навальным. И мы прекрасно понимаем, что есть элитные группы, люди в России, играющие Навального.

Я не виню его лично. Может быть, они играют без него, может быть, как-то с его пониманием. Кто-то другой 100% играет. Могут появиться и другие кандидатуры. К примеру, бывший мэр Екатеринбурга Ройзман. Будет ли он лидером? Вряд ли. Может ли он играть роль в российской политике, в частности после последних обвинений? Возможно. Могут быть и более интресные, креативные версии.

Я считаю, что трон всегда можно заполнить. Конечно, Россия — это полумонархическая реальность. И раньше она была автократией. Теперь она стала диктатурой. Когда говорят о Китае, я всегда пытаюсь объяснить, что Китай — это вовсе не демократия: там нет сдержек-противовесв, нет независимой юстиции. Но Китай является жесткой автократией, является диктатурой Си.

А вот Россия фактически превратилась в диктатуру Путина. И думаю, что многим в России это действительно не нравится. Они хотели бы какого-то лидера автократа вероятнее, а не диктатора, которого бы воспринимал мир. Иначе куда дальше двигаться России? Посмотрите на российскую демографию, посмотрите на российскую экономику. Быть большой Северной Кореей — вряд ли это мечта российских элит.

— Где-то Путин выступал, а туда пришли, как сообщали СМИ, 10 российских миллиардеров. То есть они чего-то от него ждут, они все же ждут, что он предложит какое-нибудь для них будущее? Как вы это оцениваете?

— Многие либо не готовы, либо не хотят его кинуть. Кинуть — в прямом и переносном смысле. Проблема в том, что у России еще на каждого есть папочка и, наверное, не одна. Думаю, что все понимают, что есть не только Новичок, но и многое другое. Кто-то просто боится банально, кто-то реально связан средневековой лояльностью. Кто-то просто не видит будущего и видит, что без Путина вся российская система сколопсирует, а коллапса они очень не хотят.

И они прекрасно понимают, что при всем расхождении позиций, условно, коллективного мероприятия и Китая, у них главные интересы по отношению к России во многом совпадают. И для тех, и для тех важна ослабленная Россия. Мы, конечно, стратегическое ослабление России видим иным образом, чем Китай, но это слабая Россия.

Всем прекрасно понятно, что Путин, делающий Россию непредсказуемой диктатурой, никому не выгоден. И я думаю, что Си тоже понимает, хотя никогда не скажет об этом публично. И это значит, что российские элиты будут искать варианты на будущее.

И сейчас близится время Ч — время путинских выборов. Если большинство российских элит выбирает Путина, то снова они выберут постепенное движение России к коллапсу. Частичному коллапсу, полному коллапсу — это действительно другая реальность. Но это обязательно наступит.

Я думаю, что этого и китайцы опасаются. Они прекрасно понимают, что ослабленная Россия им выгодна. Но пока никакого частичного коллапса они России не хотят, им стабильность нужна. И они прекрасно понимают, что им нужна перезагрузка России, но в стратегической перспективе и контролируемая. Кстати, это одна из тем для разговоров с американцами, с Западом.