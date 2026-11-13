Юрий Ушаков и Владимир Путин во время встречи со Стивом Виткоффом (на фото спиной на переднем плане) и Джаредом Кушнером в Москве, 12 ноября 2026 (Фото: Sputnik/Vyacheslav Prokofiev/Pool via REUTERS)

После трехсторонних переговоров в Абу-Даби и поездки Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву 12 ноября российский диктатор Владимир Путин подтвердил неизменную приверженность первоначальным территориальным требованиям в отношении Украины и ультиматумам относительно демонтажа НАТО и европейской архитектуры безопасности, выстроенной после окончания холодной войны.

Об этом свидетельствуют заявления Путина и членов российской переговорной делегации, констатирует Институт изучения войны в своем анализе по итогам 12 ноября.

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Аналитики подчеркивают, что Путин де-факто отказывается принять любой предлагаемый вариант будущей демилитаризованной зоны в послевоенной Украине и продолжает настаивать на том, чтобы Украина передала России те части Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, которые до сих пор не захватили российские войска. На встрече с Уиткоффом и Кушнером 12 ноября Путин заявил, что Россия считает единственной четкой «линией разграничения» между Россией и Украиной свою «государственную границу» [согласно юридически ничтожным решениям РФ, она якобы включает упомянутые четыре незаконно аннексированных области Украины].

Как обратили внимание специалисты ISW, Путин утверждал, что спорные «серые зоны» в Украине недостаточно четкие, и что если мирные переговоры фокусируются на обсуждении этих серых зон, такой подход, мол, не приведет к крепкому и стабильному миру. Это заявление Путина означает, что он не согласится на демилитаризованную зону в Украине, объясняют аналитики. Вместо этого, по их мнению, диктатор хочет иметь возможность развернуть российские войска вдоль потенциальной новой послевоенной российско-украинской границы. Позиция Путина также свидетельствует о том, что он согласится лишь на такой вариант «мирного урегулирования», который предоставил бы России полный контроль над всеми территориями Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областями. В ISW напоминают, что в 2022 году Россия закрепила свою незаконную аннексию этих четырёх регионов в своей конституции, а конституционные поправки 2020 года запретили действия, направленные на «отчуждение любой части территории России».

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Розовым цветом на карте обозначены ещё не оккупированные части тех областей Украины, которые Россия безосновательно считает своими, требуя вывода Сил обороны с этих территорий Инфографика:

Ранее российские чиновники, включая Путина, неоднократно заявляли, что Москва считает все четыре аннексированных региона частью РФ, даже если ее войска не полностью оккупировали эти области. Также новое заявление Путина от 12 ноября согласовывается с его речью в Министерстве иностранных дел России в июне 2024 года, в котором он призывал к выводу украинских войск из этих четырех областей Украины в их административных пределах, включая неоккупированные территории. Кремлевские чиновники часто ссылаются на речь Путина 2024 года как на неизменную позицию России относительно прекращению войны, подчеркивает ISW.

Путин, очевидно, также не желает уступать территорию на севере Украины, которую, по утверждению Кремля, захватили российские войска. Специалисты ISW считают, что заявление Путина от 12 ноября о государственной границе как «линию разграничения» вместе с недавними заявлениями членов российской переговорной группы демонстрирует, что Москва намерена сохранить свой контроль этими оккупированными районами Сумщины и Харьковщины, которые РФ считает необходимой «зоной безопасности». Глава российской делегации Владимир Мединский 11 ноября заявил после переговоров в Абу-Даби, что Россия не согласится на обмен территориями с Украиной и будет продолжать расширять свою «зону безопасности». Мединский и Путин также публично высказывали подобные претензии, называя российской любую территорию, на которую «ступит нога российского солдата». В то же время полный объем территорий в Сумской и Харьковской областях, на которые Москва стремится претендовать, пока остается неясным, подчеркивает Институт изучения войны.

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Кроме того, Путин продолжает отвергать все существенные идеи западных гарантий безопасности для Украины в послевоенное время. 12 ноября Путин повторил свои требования к западным государствам воздержаться от развертывания войск в Украине, назвав это «совершенно неприемлемой» для России идеей, которая, мол, «угрожает безопасности» России. Путин повторил свои заявления о том, что такие иностранные войска были бы «законными целями» для российских сил, и что их развертывание в Украине немедленно перезапустит войну. В 2025 году, напоминает ISW.

К тому же российские переговорщики использовали переговоры в Абу-Даби, чтобы подтвердить ультиматум Москвы от 2021 года о присутствии НАТО в Европе, добавляют аналитики ISW. Они ссылаются на данные СМИ о том, что российская делегация в Абу-Даби отказалась обсуждать с Украиной какие-либо содержательные договоренности о прекращении огня и настаивала, чтобы переговоры сосредоточились на требованиях Кремля с декабря 2021 года. Эти требования включают в себя остановку расширения НАТО на восток; предоставление России права вето на развертывание военных сил в странах, присоединившихся к НАТО после 1997 года; запрет на военную деятельность Североатлантического союза в Украине, Восточной Европе, Кавказе и Центральной Азии; а также воздержание от развертывания ракет средней дальности в пределах досягаемости российской территории, подчеркивает Институт изучения войны.

Так постоянное настояние российских переговорщиков на требованиях Путина 2021 года «прямо противоречит заявленной позиции Виткоффа и Кушнера и демонстрирует, что Кремль не заинтересован в серьезных переговорах по прекращению войны в Украине», резюмируют в ISW. Там напоминают, что на самом деле Путин вторгся в Украину в рамках более широкого кремлевского проекта по восстановлению Российской империи и уничтожения влиятельности НАТО как Альянса. «Путин вторгся в Украину в 2022 году, потому что считал, что война может помочь достичь обеих этих целей, а не потому, что видел угрозу со стороны НАТО. Ультиматум Путина НАТО от декабря 2021 года, который остается основой российских требований к Европе, служит именно этой цели, а постоянная приверженность Кремля требованиям декабря 2021 года свидетельствует о том, что Москва не заинтересована ни в содержательном компромиссе, ни в переговорах о прекращении войны в Украине», — отмечают аналитики.

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Переговоры в Абу-Даби и встречи с лидерами — что известно

11 ноября в Абу-Даби завершились двухдневные переговоры в формате Украина — США — РФ, по итогам которых была достигнута договоренность о масштабном обмене пленными. После трехсторонних встреч украинская делегация провела отдельные переговоры с европейскими представителями, также присутствовавшими в ОАЭ.

12 ноября спецпредставители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Кремль на переговоры с Путиным, после чего заявили о подготовке нового раунда переговоров. В тот же день представители США встретились с Зеленским в Дублине, куда президент Украины прибыл на саммит Европейского политического сообщества.

После встречи Зеленский подтвердил, что Украина и РФ готовят крупнейший обмен пленными.