В Кремле заявили, что Путин не исключает прямого разговора с канцлером Германии Фридрихом Мерцем , который накануне выразил готовность к такой встрече.

Об этом в среду, 11 ноября, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил российскому пропагандистскому изданию ТАСС.

В то же время, по словам Пескова, окончательное решение о том, поедет ли Путин на декабрьский саммит лидеров G20 во Флориде, в Москве до сих пор не принято.

Реклама

8 ноября во время встречи с гражданами в немецком Хагене Мерц заявил, что не будет избегать разговора с Путиным, если тот приедет на саммит G20 в Майами в декабре.

«Насколько нам известно на данный момент, Трамп пригласил Путина. Если он там будет, я не стану упускать возможность побеседовать с ним», — сказал канцлер. В то же время он подчеркнул, что Путин пока не подтвердил свое участие в саммите.

Приглашение Путина на саммит G20 — что известно

В сентябре 2026 года администрация Дональда Трампа пригласила Путина на саммит G20 в Майами. Это решение вызвало дискуссии среди западных союзников США.

Зеленский заявлял о готовности встретиться с Путиным в Майами, а после разговора с Трампом на полях Генассамблеи ООН 22 сентября вновь подтвердил это, отметив, что Трамп мог бы организовать трехстороннюю встречу. На следующий день в Кремле заявили, что Путин якобы готов встретиться и с Трампом, и с Зеленским, но лишь при соблюдении определенных «предварительных условий», которые так и не были озвучены.

Читайте также: Британия исключила участие Путина в саммите G20 в Манчестере в следующем году

17 октября Трамп заявил, что не знает, приедет ли Путин на саммит, но «был бы рад его присутствию». Спустя несколько дней издание The Atlantic сообщило, что американский президент хочет, чтобы Украина и Россия подписали мирное соглашение на его курорте во время саммита.