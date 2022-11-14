Шольц о решении Путина не ехать на саммит G20: Не захотел выслушивать критику 14 ноября, 10:06 Владимир Путин (Фото:Pool via REUTERS)

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что кремлевский диктатор Владимир Путин мог бы принять участие в саммите G20, но отказался от этого из-за нарастающей критики России со стороны остальных государств.

По словам Шольца, «было бы хорошо», если бы Путин приехал на саммит, сообщает DW.

«Но тогда ему бы пришлось столкнуться со всеми вопросами и критикой, которую сформулировали многие страны мира. Скорее всего, именно поэтому его там не будет», — отметил немецкий канцлер.

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Он добавил, что отсутствие Путина не повлияет на ход обсуждения войны России против Украины.

Мировое сообщество ясно дало понять Кремлю, что военная эскалация «неприемлема, и должны быть сделаны шаги — в том числе со стороны российских властей, со стороны президента России — в сторону предложений, которые делают возможным установление мира», подчеркнул Шольц.

Страны G20 готовят совместное заявление, в котором планируют осудить угрозу применения ядерного оружия и вторжение РФ в Украину.