Путин не хочет серьезных переговоров с Украиной — Блинкен 27 апреля, 09:00 Цей матеріал також доступний українською Госсекретарь США Энтони Блинкен (Фото:Al Drago/Pool via REUTERS)

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что «до сих пор мы не видели никаких признаков того, что президент Путин серьезно настроен на конструктивные переговоры».



Война России против Украины — главные события 27 апреля

Выступая во вторник в сенатском Комитете по международным делам, Блинкен отметил, что США ускоряют поставки оружия Украине и что теперь этот процесс обычно занимает всего 72 часа после получения запроса от Украины, сообщает Голос Америки.

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«Территория, захватить которую за каких-нибудь несколько недель еще два месяца назад считало себя способным российское правительство, сегодня прочно принадлежит Украине», — констатировал он.

Блинкен добавил, что цель Вашингтона — «убедиться, что у [Украины] есть возможность отразить российскую агрессию и, более того, укрепить свои позиции за столом переговоров».

Госсекретарь напомнил, что в ходе переговоров с Россией перед вторжением 24 февраля стало ясно, что жалобы Путина на вступление Украины в НАТО были лишь предлогом.



«Из собственных слов президента Путина было совершенно ясно, что речь никогда не шла о потенциальном вступлении Украины в НАТО. Он с самого начала был убежден, что Украина не имеет права быть суверенной, независимой страной», — добавил он.



Глава Госдепа подтвердил приверженность США делу помощи Украине.

«Я горжусь тем, что Соединенные Штаты сделали в поддержку украинского правительства и народа Украины, и еще более твердо уверен в том, что мы должны продолжать это делать», — сказал Блинкен.



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