«Хорошо помнит 90-е». Путин не хочет, чтобы кто-нибудь из российских генералов получил известность на фоне войны в Украине — Медуза

11 июля, 19:40
Владимир Путин (Фото:Sputnik/Ramil Sitdikov/Kremlin via REUTERS)

Владимир Путин (Фото:Sputnik/Ramil Sitdikov/Kremlin via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин лично не хочет, чтобы высшие военные руководители получили известность из-за вторжения в Украину, сообщает Медуза со ссылкой на источники.

По информации собеседников издания в администрации президента РФ, Путин опасается, что в ходе войны в Украине некоторые российские генералы могут получить «излишнюю популярность». Из-за этого подконтрольные власти СМИ почти не сообщают о действиях высшего военного руководства на фронте. При этом в новостных выпусках на федеральных каналах регулярно появляются рассказы о «подвигах» рядового состава, низших и средних офицеров.

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Генералы же в лучшем случае становятся участниками сюжетов о награждении солдат за «выполнение задач, поставленных верховным главнокомандующим» либо сами получают награды от диктатора.

При этом один из источников Медузы подчеркнул, что Путин «хорошо помнит 1990-е» — и не хочет, чтобы в стране появился «второй генерал Лебедь».

25 мая бывший народный депутат, председатель Всеукраинского общественного движения Сила права Андрей Сенченко в эфире Радио НВ заявил, что ближайшее окружение Владимира Путина уже обсуждает, что диктатор не будет возглавлять Россию уже осенью.

https://www.youtube.com/watch?v=e2zJ-jMwLSs
Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Россия Владимир Путин Российская агрессия Генералы Война России против Украины

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