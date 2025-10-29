Американская разведка не видит никаких признаков того, что Россия готова пойти на компромисс в войне против Украины . Более того, Владимир Путин, по новым оценкам, стал «более упорным, чем когда-либо» в своем стремлении продолжать боевые действия.

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на высокопоставленных представителей США и Конгресса.

Аналитическая записка, представленная законодателям в октябре, свидетельствует, что Москва не готова ни к прекращению огня, ни к реальным переговорам, несмотря на попытки президента США Дональда Трампа инициировать мирные переговоры.

«Путин, несмотря на большие потери среди военных и экономические трудности, остается сосредоточенным на захвате украинских территорий и оправдании человеческих и финансовых потерь», — говорится в оценке разведки.

На прошлой неделе Трамп отменил запланированную встречу с Путиным в Будапеште и впервые с начала своего второго срока ввел санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний.

«Я просто почувствовал, что пришло время. Это огромные санкции, но я надеюсь, что они не продлятся долго», — сказал Трамп, добавив, что стремится «остановить войну и заключить сделку».

Впрочем, попытки Вашингтона склонить Кремль к переговорам пока терпят поражение. По словам европейских дипломатов и бывших американских разведчиков, жесткая позиция Москвы, атаки украинских дронов по российским нефтегазовым объектам и новые санкции США могут со временем изменить расчеты Кремля.

Мирные переговоры Украины и РФ — главное

23 июля 2025 года Украина и РФ провели третий раунд переговоров в Стамбуле на уровне делегаций при посредничестве турецких властей. Стороны согласовали проведение новых обменов военнопленными.

После саммита на Аляске 15 августа и переговоров в Белом доме 18 августа США и Украина предлагали переговоры с РФ на уровне лидеров. Но российский диктатор Владимир Путин фактически отказался встречаться, в частности, предложив президенту Украины Владимиру Зеленскому приехать в Москву.

Президент Украины указывал, что Россия не хочет мира, пытается уклониться от переговоров на уровне лидеров и посылает соответствующие сигналы.

4 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленский и Путин пока не готовы к мирным переговорам. Похожую позицию высказывал и президент Турции Эрдоган.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью Axios, опубликованном 16 октября, сообщил, что Зеленский готов к встрече с Путиным в любом формате и в любой стране мира, кроме России и Беларуси.

«Он (Ермак — ред.) добавил, что Зеленский сказал Трампу, что он до сих пор готов встретиться с Путиным в любом формате и в любом месте мира, кроме России и Беларуси. Путин неоднократно отклонял такую встречу», — сообщал Axios.