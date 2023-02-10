Несколько месяцев прятался в бункере. Путин оказался не готов к полномасштабной войне с Украиной — эксперт по невербальной коммуникации 10 февраля, 17:17 После начала полномасштабной войны против Украины Владимир Путин несколько месяцев прятался в бункере, напомнил эксперт по невербальным коммуникациям Валентин Ким (Фото:Sputnik/Alexey Filippov/Kremlin via REUTERS)

Эксперт по невербальной коммуникации Валентин Ким в интервью Radio NV заявил, что российский диктатор Владимир Путин оказался не готов к полномасштабной войне с Украиной, которую сам начал.

Как объяснил Ким Radio NV, с точки зрения Путина, вторжение в Украину было спецоперацией и, по мнению эксперта по вопросам невербальной коммуникации, ей предшествовало большое количество заверений со стороны его окружения, что «сейчас мы голыми руками возьмем украинцев и все очень быстро закончим».

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«Поэтому для Владимира Путина не было акта, в котором он решил вот так вот начать полномасштабную войну, потому что он не ожидал, что это будет война. И потому нет такого личностного проявления, чтобы броситься в драку. Он делал спецоперацию. Просто все пошло не по плану, все пошло не так, как он ожидал. Все вылилось в полномасштабную войну, к которой он оказался не готов», — убежден он.

Ким напомнил, что российский диктатор несколько месяцев после начала войны находился в бункере и нигде не появлялся.

«Был весной такой период, когда Путина никто не видел. Он скрывался в бункере. Уже летом он начал куда-то ездить, принимать участие в совещаниях, международных встречах с Тегераном или еще с кем-то. А до этого он достаточно долго прятался», — отметил эксперт по невербальным коммуникациям.

Он также сказал, что российский диктатор очень медленно принимал решение о применении той или иной силы и присоединении территорий.

24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

Уже 29 марта Минобороны РФ заявило, что Россия «решила кардинально сократить боевые действия» на киевском и черниговском направлениях.

9 апреля, чуть более чем через месяц после начала полномасштабного вторжения России в Украину, CNN сообщил, что около 25% войск, воевавших в Украине, уже не боеспособны.