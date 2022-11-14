«Говорит само за себя». Советник Байдена отреагировал на решение Путина не ехать на саммит G20 14 ноября, 10:08 Путин пропустит саммит G20 на фоне провалов войск РФ в Украине (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via Reuters)

Решение российского диктатора Владимира Путина не присутствовать на саммите G20 говорит само за себя на фоне продолжающейся войны РФ против Украины, заявил советник США по нацбезопасности Джей Салливан.

«Мы считаем, что на контрасте того, что президент Байден там, показывающий, что он готов засучить рукава и помочь решить проблемы, а Путин не там, говорит сам за себя. И мне нечего добавить к этому», — сказал он на брифинге.

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Салливан добавил, что Байден будет на саммите G20, чтобы помочь решить глобальные вопросы касательно продовольственной безопасности, энергетической безопасности, мировой экономики.

Он также подчеркнули, что Путин принял свое решение по своим причинам «в условиях давления, под которым он оказался».

15−16 ноября на острове Бали в Индонезии пройдет двухдневный саммит глав государств G20. Байден уже прибыл в Индонезию, где состоится его встреча с лидером КНР Си Цзиньпином.

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков озвучил заявление о неучастии Путина в саммите G20 в Индонезии на фоне очередного провала войск РФ в Украине и освобождения ВСУ правобережья Херсонской области.

8 ноября стало известно, что в саммите G20 примет участие Владимир Зеленский. Его пресс-секретарь Сергей Никифоров сообщил, что участие Зеленского, скорее всего, будет в онлайн-формате.



Страны Большой двадцатки готовят совместное заявление, в котором планируют осудить угрозу применения ядерного оружия и вторжение РФ в Украину. Также мировые лидеры откажутся от «семейного фото» на G20 из-за присутствия России

Россию будет представлять глава МИД Сергей Лавров. Не исключено, что он присоединиться к одной из встреч виртуально.