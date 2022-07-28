Политическое поражение Путина. Россия не достигает своих целей в войне против Украины — эксперт 28 июля, 19:23 Двое мужчин смотрят на Антоновский мост, который был закрыт для гражданских после сообщения о том, что он снова был обстрелян ВСУ (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Специалист в области проблем международной безопасности Юрий Федоров в интервью НВ заявил, что Россия терпит в войне против Украины политическое поражение и не достигает своих целей.

«Прежде всего, Россия потерпела политическое поражение. Цели войны, которые были сформулированы Кремлем перед началом вторжения, а именно, капитуляция Украины, разрушение ее государственности, превращение в российский протекторат либо включение в некое союзное государство, не были достигнуты, да и не могли быть достигнуты», — заявил он.

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Федоров также отметил, что новой цели войны в Украине, которую Россия озвучила в конце марта, она пытается достичь до сих пор. Эту цель он описывает как частичную оккупацию Украины, ее демилитаризацию, то есть ограничение на вооруженные силы и обязательство о нейтральном статусе.

По словам эксперта, сказать, на какие именно районы Украины распространяются амбиции российских властей, трудно — это могут быть как территории, оккупированные сейчас, так и более амбициозные цели — захват Николаевской, Одесской и Харьковской областей.

«Но ситуация на фронтах свидетельствует: достижение этих целей невозможно», — констатировал он.

24 июля глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с постпредами стран-членов Лиги арабских государств в Каире заявил, что Москва готова к переговорам с Киевом «по широкому кругу вопросов», кроме экспорта зерна. В то же время, он обвинил Киев в нежелании вести переговоры, не вспоминая, что Россия нарушает все договоренности.

Вскоре после этого Лавров заявил, что страна-оккупант поможет народу Украины избавиться от «антинародного и антиисторического режима».

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал «шизофреничными» заявления Лаврова.

А спикер МИД Украины Олег Николенко назвал заявление Лаврова о готовности России к переговорам уловкой, чтобы сдержать контрнаступление ВСУ в Херсонской области.

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