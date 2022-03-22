Путин не демонстрирует готовность остановить атаку на Украину — Госдеп США 22 марта, 04:21 Цей матеріал також доступний українською Нед Прайс (Фото:Andrew Harnik/Pool via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин не демонстрирует готовность остановить полномасштабное вторжение в Украину.

Об этом спикер Госдепа Нед Прайс сообщил 21 марта в ходе брифинга.

Он отметил, что Россия совершает «безжалостные и хладнокровные бомбардировки» в Украине, приносящие смерть и разрушения. Президент Владимир Зеленский и народ Украины продолжают демонстрировать силу и мужество в борьбе против РФ, добавил он.

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Зеленский «ясно дал понять, что он открыт к дипломатическому решению».

«Мы знаем, что дипломатия требует от обеих сторон искреннего и добросовестного участия, но президент Путин не демонстрирует готовность остановить атаку. Мы знаем, что эта война идет не по плану Путина. Быстрая победа была заблокирована Украиной», — заявил Прайс.

Во время телефонного разговора с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом российский диктатор Владимир Путин продиктовал свои требования для прекращения огня в Украине со стороны РФ и заявил, что не хочет проводить прямые переговоры с президентом Владимиром Зеленским до их «решения».

Россия и Украина после начала полномасштабной войны РФ против нашей страны провели три этапа переговоров на территории Беларуси — 28 февраля, 4 и 7 марта. После этого переговоры перешли в дистанционный формат и проводятся регулярно.

По словам участника украинской переговорной делегации, советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, позиция страны-агрессора на переговорах в последнее время смягчилась, а через несколько недель стороны могут начать работу над организацией встречи Зеленского с Путиным. Они могут встретиться, как только украинская и российская делегации закончат работу над документами.

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