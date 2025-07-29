Маловероятно, что российского диктатора Владимира Путина испугают новые заявления Дональда Трампа , он не будет воспринимать президента США всерьез, пока тот не подтвердит свои угрозы действиями.

Об этом пишет Sky News, анализируя возможную реакцию Кремля на слова Трампа о том, что срок для РФ на завершение ее войны против Украины сокращен с 50 дней до 10−12. В противном случае против Москвы и ее партнеров будут введены новые пошлины.

Реклама

Однако вместо страха Путин «будет страдать от приступа дежавю», пишет автор публикации, напоминая, что президент США уже неоднократно жестко высказывался в адрес РФ, но до реальных шагов дело не дошло. Ранее Трамп выражал свое недовольство Путиным, требовал прекратить стрелять и подписать мирное соглашение, но, указывает автор статьи, нет ни прекращения огня, ни новых антироссийских санкций.

Также автор публикации напоминает, что «Путин не любит ультиматумы».

«Они, как правило, имеют обратный эффект. Просто посмотрите, какой эффект оказал 50-дневный срок, установленный Трампом, — ноль», — подчеркивается в статье.

Наоборот, Кремль по прежнему привержен достижению своих целей в войне против Украины и у Москвы нет намерения соглашаться на компромисс.

Поэтому, пока Трамп не подтвердит свои слова действиями и не введет санкции за отсутствие прогресса в мирном урегулировании, Путин не изменит своих целей, заключил автор публикации.

28 июля президент США Дональд Трамп заявил, что «очень разочарован» российским диктатором Владимиром Путиным и собирается сократить срок в 50 дней, которые давал ему для принятия соглашения о прекращении войны против Украины.

Трамп объявил, что новый дедлайн для России будет составлять «10 или 12 дней»

Ранее президент США пригрозил России тарифами в 100% и вторичными санкциями против стран, которые покупают российскую нефть, если та не пойдет на мирное соглашение с Украиной.

29 июля спикер кремлевского режима Дмитрий Песков заявил, что слова Трампа были «приняты к сведению» и дал понять, что война РФ против Украины продолжится.