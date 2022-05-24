В 2023 году Путин уже не будет президентом России — экс-глава британской разведывательной службы 24 мая, 15:47 Цей матеріал також доступний українською Владимир Путин (Фото:Kremlin via REUTERS)

Бывший глава секретной разведывательной службы Великобритании Ми-6 Ричард Дирлав считает, что в 2023 году Владимир Путин больше не будет президентом России.

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В интервью Frankfurter Rundschau Дирлав заявил, что это связано с состоянием здоровья кремлевского диктатора.

«Я не думаю, что он будет жив в 2023 году», — сказал он.

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По его словам, Путина, вероятно, «отправят в санаторий, из которого он уже не выйдет в качестве лидера России».

Дирлав считает, что преемником Путина может стать нынешний секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

«Если мой тезис подтвердится, и Путин скроется в санатории, он (Патрушев — ред.) станет вероятной заменой. И, конечно, в этом сценарии замена, скорее всего, будет постоянной», — считает бывший глава британской разведки.

Уже несколько месяцев в СМИ появляется информация о том, что Путин болен раком.

В конце апреля британский таблоид The Sun опубликовал статью о том, что Путин болен раком и в ближайшее время его ждет операция. А уже в мае издание New Lines Magazine получило запись близкого к Кремлю олигарха, который говорит, что Путин болен раком крови.

Бывший британский разведчик, офицер МИ6 Кристофер Стил заявлял, что Путин довольно серьезно болен, однако непонятно, чем именно.

О том, что диктатор болел раком, заявлял и американский режиссер Оливер Стоун, ранее снявший пропагандистский фильм о Путине.

По мнению российского оппозиционера Ильи Пономарева, не стоит рассчитывать, что Путин умрет в течение года, хотя «есть очень много разных признаков, что он на самом деле болен раком».

Врач-невролог с 15-летним опытом работы Александра Щебет оценила для НВ наличие неврологических расстройств и состояние здоровья российского диктатора.

По ее словам, если проанализировать внешность Путина, то можно заметить, что у него постоянно меняется объем лица, то есть отек лица, то есть его нет.

«Во-первых, дело может идти о том, что у него действительно онкологическое заболевание. Мы не знаем какое именно, все говорят о разных локализациях — кто-то о раке щитовидной железы, кто-то о раке кишечника и т. д. , поэтому ему могут давать высокие дозы стероидов, чтобы угнетать иммунитет при определенном виде терапии онкологии», — сказала она.

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