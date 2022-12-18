В 2021 году Путин назвал Зеленского «пособником нацизма» и не захотел встречаться — NYT 18 декабря, 01:51 Путин (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Kremlin via REUTERS)

В начале 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против Виктора Медведчука и закрыл пророссийские телеканалы. Это разозлило президента России Владимира Путина и он не хотел встречаться с Зеленским.

Об этом пишет The New York Times в материале, посвященном причинам поражений РФ в Украине.



Издание отмечает, что свое разочарование Путин продемонстрировал во время продолжительной встречи в своей сочинской резиденции с израильским премьер-министром Нафтали Беннеттом в октябре 2021 года.

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В материале американского издания говорится, что «когда речь зашла об Украине, Путин вспыхнул гневом».

По данным NYT, Беннетт отметил, что Зеленский был заинтересован во встрече с Путиным тет-а-тет.

По словам источников издания, Путин заявил: «Мне нечего обсуждать с этим человеком».

А также добавил: "Что он за еврей? Он пособник нацизма».