18 сентября 2018, вторник

Путин назвал Венгрию одним из ключевых партнеров в Европе

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В свою очередь Орбан отметил, что
Фото: kremlin.ru

В свою очередь Орбан отметил, что "Венгрия нуждается в хороших партнерах"

Глава Кремля Владимир Путина считает, что Венгрия является одним из ключевых партнеров РФ в Европе.

Об этом он сказал во время встречи в Москве с премьер-министром страны Виктором Орбаном.

"Венгрия, безусловно - один из наших ключевых партнеров в Европе. Отношения развиваются практически по всем направлениям: активно работает межправительственная комиссия, развиваются региональные, межрегиональные отношения", - заявил Путин.

В свою очередь Орбан отметил, что на сегодняшний день "Венгрия нуждается в хороших партнерах".

"Очень рад тому, что на протяжении нескольких лет у нас сбалансированные и предсказуемые отношения… Несмотря на то, что наш товарооборот упал из-за введения евросоюзовских санкций, тенденцию нам удалось повернуть вспять в свою пользу", - заявил он.

Кроме российско-венгерского сотрудничества, стороны обсудили также ряд актуальных региональных и международных вопросов, в частности, ситуацию в Украине и Сирии.

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