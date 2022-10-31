Путин назвал массированные удары по гражданской инфраструктуре Украины «ответом» на взрывы в оккупированном Севастополе 31 октября, 22:41 Дым после удара по объекту энергетической инфраструктуры в Киевской области 31 октября был виден из Киева (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Российский диктатор Владимир Путин назвал массированные ракетные удары по гражданским объектам в Украине «отчасти ответом» на взрывы в оккупированном Севастополе.

«Отчасти так и есть, но это не все, что мы могли бы сделать», — ответил глава кремлевского режима на вопрос пропагандиста.



Путин также утверждает, что оккупанты якобы «отразили все атаки» на корабли Черноморского флота в оккупированном Севастополе.

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Волонтерское сообщество GeoConfirmed установило, что беспилотники поразили как минимум три корабля Черноморского флота РФ в Севастополе, в том числе флагман Адмирал Макаров. Официального подтверждения уничтожения российских кораблей в Севастополе нет.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов ранее заявил, что российские атаки на инфраструктуру Украины были спланированы неделями ранее и что страна-террорист «использует зиму как оружие».

В понедельник, 31 октября, Россия совершила новую массированную ракетную атаку по всей территории Украины. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что российские ракеты и дроны повредили 18 объектов инфраструктуры в десяти регионах Украины. Большинство из поврежденных объектов — энергетические.

Для атак страна-террорист использовала 55 ракет, 45 из них сбила ПВО. После новых ударов по гражданской инфраструктуре министр обороны Украины Алексей Резников призвал мир признать Россию государством-террористом.