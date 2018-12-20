Путин назвал Православную церковь Украины "раскольнической" церковью Стамбульского прихода Сегодня, 13:48 471 Цей матеріал також доступний українською Владимир Путин

Президент России Владимир Путин назвал Православную церковь Украины "объединенной раскольнической церковью Стамбульского прихода".

По словам Путина, то, что сейчас происходит в православии - это "уму непостижимо".

"Не нравится Московского прихода - будет Стамбульского прихода...Это прямое вмешательство государства в церковную жизнь. Такого не было еще никогда со времен Советского Союза...Посмотрите, какая зависимость наступает от турецкого патриархата. Я думаю, это главный побудительный мотив Варфоломея - подчинить эту территорию, а потом еще и зарабатывать на этом", - цитирует Путина Медуза.

Президент России считает, что УПЦ Московского патриархата была "полностью независимой".

15 декабря в Софии Киевской прошел Объединительный собор, на котором тайным голосованием был избран предстоятель единой Православной церкви Украины. Им стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко). На Объединительном соборе также утвердили устав церкви.

Томос об автокефалии ибранному предстоятелю вручит Вселенский патриарх в Константинополе 6 января 2019 года. Почетный патриарх Филарет заявил, что иерархи, которые не присоединятся к новой Православной церкви Украины, станут раскольниками.

В Объединительном соборе по созданию поместной церкви участвовали два представителя УПЦ Московского патриархата - митрополит Винницкий и Барский Симеон и митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко).

Комментируя участие своих иерархов в Соборе, Московский патриархат в Украине заявил, что оба митрополита перешли в раскол и в диптихе канонических епископов Украины они больше не значатся.

Также Московский патриархат заявил о непризнании решений, которые были приняты на Объединительном соборе. Кроме того, было принято решение о снятии с должности двух иерархов, участвовавших в Соборе, - митрополитов Симеона (Шостацкого) и Александра (Драбинко).

16 декабря во время службы в Спасо-Преображенском кафедральном соборе в Виннице митрополит Симеон заявил о своем переходе из Московского патриархата в ПЦУ.

В РПЦ заявили, что участники Объединительного собора в Киеве будут стерты из исторической памяти церкви.