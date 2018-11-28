Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией Украины

Президент России Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе с захватом россиянами кораблей ВМС Украины провокацией украинских властей.

По мнению Путина, заинтересован в ней был якобы президент Петр Порошенко в преддверии выборов в Украине.

"Нечистоплотная игра в интересах подавления политических оппонентов и продажи антироссийских настроений", - цитирует Путина РБК.

26 ноября парламент поддержал указ президента о введении военного положения в граничащих с РФ областях Украины в связи с российской агрессией в Керченском проливе. Также народные депутаты проголосовали за постановление о проведении выборов президента Украины 31 марта 2019 года.

28 ноября президент Порошенко подписал закон об утверждении указа "О введении военного положения в Украине". Военное положение вводится на 30 суток в 10 областях Украины, которые граничат с РФ. Президент Порошенко заявил о реальной угрозе вторжения сухопутных сил РФ на неоккупированную территорию Украины.

Смотрите также

Утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины.

В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". После инцидента российские власти в одностороннем порядке закрыли Керченский пролив для прохода гражданских судов.

В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом, включая 24 украинских военных моряков, позже их доставили в оккупированную Керчь. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков.

26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях, граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинско-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.

Действия России осудили многие иностранные дипломаты и страны Запада, включая МИД Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, службу внешних связей ЕС, НАТО и т.д.