Путин назвал бессмысленными встречи в "нормандском формате" до смены власти в Украине

Президент России Владимир Путин назвал бессмысленным проведение встречи в "нормандском формате" до президентских выборов в Украине.
Об этом он сказал по итогам визита в Сингапур, пишет УНИАН.
"Встречаться в "нормандском формате" в настоящее время, в ходе предвыборной кампании, которая происходит в Украине, более или менее бессмысленно", - сказал российский лидер.
Ранее официальный представитель МИД ФРГ Мария Адебар заявила, что в Берлине пока не знают, когда встретятся главы внешнеполитических ведомств стран "нормандского формата".
Напомним, что предыдущая встреча в "нормандском формате" состоялась в Берлине в июне.
В состав "нормандского формата" входят представители Украины, Германии, Франции и России.
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