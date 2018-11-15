Путин назвал бессмысленными встречи в "нормандском формате" до смены власти в Украине

Путин высказался о перспективах встречи в "нормандском формате"

Президент России Владимир Путин назвал бессмысленным проведение встречи в "нормандском формате" до президентских выборов в Украине.

Об этом он сказал по итогам визита в Сингапур, пишет УНИАН.

"Встречаться в "нормандском формате" в настоящее время, в ходе предвыборной кампании, которая происходит в Украине, более или менее бессмысленно", - сказал российский лидер.

Ранее официальный представитель МИД ФРГ Мария Адебар заявила, что в Берлине пока не знают, когда встретятся главы внешнеполитических ведомств стран "нормандского формата".

Напомним, что предыдущая встреча в "нормандском формате" состоялась в Берлине в июне.

В состав "нормандского формата" входят представители Украины, Германии, Франции и России.