Путин назначил нового куратора ОРДЛО
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому Олег Говорун покинул пост начальника управления по приграничному сотрудничеству в администрации президента РФ.
Об этом сообщает Официальный интернет-портал правовой информации.
Соответствующий указ был подписан Путиным в среду, 17 апреля.
Новым главой управления тем же указом назначен Алексей Филатов.
Напомним, что Управление по приграничному сотрудничеству было создано в октябре 2018 года. Оно занимается вопросами, связанными с Абхазией, Южной Осетией и Украиной, а также “с иными сопредельными государствами”.