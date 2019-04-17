Путин назначил нового куратора ОРДЛО Вчера, 19:43 1867 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Anton Vaganov Владимир Путин REUTERS/Anton Vaganov

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому Олег Говорун покинул пост начальника управления по приграничному сотрудничеству в администрации президента РФ.

Об этом сообщает Официальный интернет-портал правовой информации.

Соответствующий указ был подписан Путиным в среду, 17 апреля.

Новым главой управления тем же указом назначен Алексей Филатов.

Напомним, что Управление по приграничному сотрудничеству было создано в октябре 2018 года. Оно занимается вопросами, связанными с Абхазией, Южной Осетией и Украиной, а также “с иными сопредельными государствами”.