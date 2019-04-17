#
Лео Бабаута
Хорошая новость. Краткое руководство по снятию стресса
Максим Бахматов
Фантастические сотрудники и где их искать
Владимир Ермоленко
Враг не здесь
Александра Горчинская
О хорошем кино и не только
Спецтема: Пожар в соборе Нотр-Дам Выборы президента Украины

Путин назначил нового куратора ОРДЛО

Вчера, 19:43
1867
Цей матеріал також доступний українською
Путин назначил нового куратора ОРДЛО - фото

REUTERS/Anton Vaganov

Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому Олег Говорун покинул пост начальника управления по приграничному сотрудничеству в администрации президента РФ. 

Об этом сообщает Официальный интернет-портал правовой информации.

Соответствующий указ был подписан Путиным в среду, 17 апреля. 

Новым главой управления тем же указом назначен Алексей Филатов.

Напомним, что Управление по приграничному сотрудничеству было создано в октябре 2018 года. Оно занимается вопросами, связанными с Абхазией, Южной Осетией и Украиной, а также “с иными сопредельными государствами”.

Теги:   ОРДЛО Донбасс Россия Владимир Путин

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

События

Вчера, 12:14

img
СБУ назвала организатора операций по убийству украинских офицеров разведки
Политика

Вчера, 11:53

img
КМИС объяснил, на основе каких данных Порошенко заявил о своем рейтинге в 40%
Страны

Вчера, 08:21

img
"Самые сложные выборы в мире": Индонезия выбирает президента, конгресс и местных депутатов

ТОП 3

Геополитика

16 апреля, 16:18

img
Премьер Словении, который ранее был комиком, прокомментировал кандидатуру Зеленского на выборах
30639
Геополитика

16 апреля, 08:23

img
Посол Франции возмутилась из-за поста украинского политтехнолога о пожаре в Нотр-Дам
8041
Политика

16 апреля, 14:27

img
Встретился с командой Зеленского. Австрийский журналист Вершютц приехал в Украину после отмены запрета на въезд
3500