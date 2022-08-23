Путин настроен на «войну вдолгую», а недовольство россиян планирует «тушить деньгами» — росСМИ 23 августа, 23:05 Российский диктатор Владимир Путин (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Российский диктатор Владимир Путин настроен на длительную войну против Украины, а недовольство граждан страны-агрессора он рассчитывает «потушить деньгами».

Об этом сообщает российский ресурс Медуза со ссылкой на трех источников близких к Кремлю.

«Сейчас Путин настроен на „войну вдолгую“ … Кремль больше не пытается идеологически оформить эту стратегию», — пишет ресурс со ссылкой на источники.

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При этом по данным СМИ, тема войны, которую роспропаганда называет «спецоперацией», начинает надоедать россиянам, хотя раньше интерес к военным действиям глушил социальное недовольство.

«А осенью люди будут возвращаться домой и из отпусков, и из виртуального участия в „спецоперации“. То что происходит дома, им не очень понравится», — убежден один из собеседников Медузы.

Чтобы прекратить недовольство Кремль рассчитывают, что в ближайшее время недовольство граждан удастся «потушить деньгами», пишет ресурс.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в России падает поддержка войны против Украины. И поэтому ФСБ запланировала в России серию терактов с массовыми жертвами.

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