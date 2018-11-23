Путин находится в постоянном контакте с Медведчуком - Кремль

В Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин поддерживает постоянные контакты с украинским политиком Виктором Медведчуком.

Об этом сообщил спикер президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что с детальной повесткой дня этих встреч он не знаком.

"Я не знаю точно, насколько часто, но такие встречи имеют место...в данном случае Медведчук выполняет свои функции как руководитель группы по гуманитарным вопросам. Вы знаете, что именно благодаря его усилиям были такие спорадические обмены пленными, и он прикладывает очень много усилий, чтобы все-таки дойти до обмена пленными по формуле "все на все", - цитирует Пескова ТАСС.

При этом, Песков не стал называть Медведчука "связующим звеном" между Путиным и президентом Украины Петром Порошенко.

"Я не знаю есть ли необходимость в таком связующем звене", - сказал Песков.

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В Администрации президента Украины сообщили НВ, что Порошенко не имел, не имеет и не собирается иметь никаких общих бизнес-интересов или бизнеса с Медведчуком.

В АП рассказали, что президент провел несколько встреч с Медведчуком, на которых выразил недовольство из-за затягивания процесса освобождения украинских политзаключенных, которых незаконно удерживают в России и на оккупированных ею территориях, и исключительно для сдвига с мертвой точки этого вопроса.

На Банковой отметили, что Порошенко не разделяет идеи и политические высказывания Медведчука.