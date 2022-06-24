Что Путин посчитает победой в войне против Украины — политолог раскрыл планы диктатора 24 июня, 10:27 Цей матеріал також доступний українською По словам политолога Ивана Преображенского российский диктатор хочет захватить и удержать «достаточно большой кусок Украины» (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

Политолог Иван Преображенский в интервью НВ рассказал, что российский диктатор Владимир Путин посчитает победой в войне против Украины.



По словам политолога, сейчас в войне против Украины Путин надеется «переломить ситуацию и получить некую отчетливую и всеми признаваемую победу».

«Ее он видит как захват достаточно большого куска территории Украины и удержания его. То, что он не только сможет победить, но и удержать эти территории для него — синоним победы. При этом победа важна именно признанная, как и в случае с Крымом, чтобы факт аннексии этих территорий все признали и ничего с этим сделать не могли. Чтобы НАТО и Запад перестали спонсировать Украину и давать ей новые военные технологии», — объяснил он.

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Преображенский отметил, что не считает это адекватным взглядом на ситуацию, но, по его мнению, это то, чего стремится достичь Путин.

17 июня глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин может согласиться на переговоры с Украиной, когда будет вынужден выбирать между захваченным югом Украины и Донбассом.

В тот же день президент США Джо Байден выразил убеждение, что российский диктатор не собирался останавливаться на захвате Украины.

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