Диктатор Путин делает ставку на то, что зимой Европа начнет давить на Украину и склонять ее к переговорам с РФ — Reuters

24 августа, 17:46
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Диктатор Путин (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Диктатор Путин (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Российский диктатор Владимир Путин делает ставку на то, что из-за роста цен на энергоносители этой зимой Европа начнет давить на Украину и склонять ее к переговорам со страной-агрессором РФ, сообщает Reuters.

Российский источник, знакомый с мышлением Кремля, заявил, что у РФ «есть время» и агрессор «может подождать».

Второй источник, близкий к Кремлю, сказал, что Москва считает, что уже можно «заметить неустойчивое европейское единство», и ожидает, что этот процесс ускорится в условиях зимних невзгод.

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«Будет очень тяжело, если она (война) затянется на осень и зиму. Так что есть надежда, что они (украинцы) попросят мира», — сказал источник.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что Украина не согласится на территориальный компромисс с Россией, поскольку это станет войной, отложенной на будущее.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что закончить войну до конца года вполне возможно.

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении во вторник, 9 августа, заявил, что война России против Украины должна закончиться освобождением Крыма так же, как началась с его оккупации.

https://www.youtube.com/watch?v=2KqiANwr3WQ&t=5s
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Владимир Путин Переговоры Война России против Украины

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