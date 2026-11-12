В Кремле началась встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером

12 ноября, 14:30
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Специальные посланники США в Москве, 12 ноября 2026 года (Фото: REUTERS/Yulia Morozova)

Специальные посланники США в Москве, 12 ноября 2026 года (Фото: REUTERS/Yulia Morozova)

Российский диктатор Владимир Путин в четверг, 12 ноября, начал встречу со спецпредставителями президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Встреча проходит в Кремле, пишут российские пропагандистские СМИ.

Во встрече принимают участие помощники Путина Юрий Ушаков и Владимир Мединский, а также специальный представитель Кирилл Дмитриев.

Как пишет пропагандистское агентство ТАСС, Путин на встрече с представителями США отметил «достижение успеха в гуманитарной сфере в отношении Украины».

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Кушнер и Уиткофф прибыли в Москву рано утром 12 ноября. После переговоров с Путиным они, как ожидается, отправятся на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Дублин, куда тот прибыл для участия в саммите Европейского политического сообщества.

Ранее Кушнер выразил надежду, что Путин согласится расширить формат мирных переговоров, чтобы в них участвовала Европа.

11 ноября в Абу-Даби завершились двухдневные переговоры в формате Украина — США — РФ, по итогам которых была достигнута договоренность о масштабном обмене пленными. После трехсторонних встреч украинская делегация провела отдельные переговоры с европейскими представителями, также присутствовавшими в ОАЭ.

Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   Владимир Путин Переговоры с Россией Джаред Кушнер мирные переговоры Стив Уиткофф

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