Диктатор продолжает шантаж. Путин заявил, что угроза ядерной войны «нарастает» 7 декабря, 18:00 Диктатор Путин (Фото:Sputnik/Alexander Shcherbak/Pool via REUTERS)

В среду, 7 декабря российский диктатор Владимир Путин заявил, что угроза ядерной войны «нарастает».

Об этом сообщает российское пропагандистское информагентство РИА Новости.

«По поводу ядерной войны, такая угроза нарастает, чего греха таить», — сказал он.

По словам диктатора, РФ «продолжит борьбу» за свои «национальные интересы» и будет делать это «разными способами».

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«Прежде всего будем, конечно, ориентироваться на мирные средства, но если ничего другого не остается — будем защищать себя всеми имеющими в нашем распоряжении средствами», — сказал диктатор.

Путин заявил, что они «отдают себе отчет в том, что такое ядерное оружие».

«Не собираемся размахивать им как бритвой, бегая по всему миру, но, конечно, исходим из того, что оно есть — это естественным образом сдерживающий фактор», — сказал он.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин в очередной раз пригрозил западным странам применением ядерного оружия, сказав, что «это не блеф».



В украинской разведке заявляли, что считают угрозу применения Россией тактического ядерного оружия против Украины «очень высокой». В то же время, по мнению главы ГУР Кирилла Буданова, в ближайшее время Россия не нанесет ядерный удар.