Новые угрозы Путина с Валдая. ISW развенчал запугивания, абсурдные тезисы и преувеличения в заявлениях диктатора о войне с Украиной

Российский диктатор Владимир Путин использовал клуб Валдай как площадку для распространения новых угроз Европе и США, направленных на сдерживание Запада от ответа на враждебные действия России и от дальнейшей поддержки Украины.

Об этом идет речь в новом отчете Института изучения войны, специалисты которого проанализировали серию заявлений Путина, озвученных 2 октября во время заседания 22-го дискуссионного клуба Валдай. Российский диктатор ежегодно выступает на этом дискуссионном форуме, где кремлевские чиновники и российские ученые, а также иностранные «гости» встречаются якобы для обсуждения международных вопросов.

Валдайский клуб много лет служит полезным инструментом Кремля в его давних попытках повлиять на политику Запада в пользу России, напоминают аналитики ISW. Они предполагают, что Путин, вероятно, хотел воспользоваться этой площадкой, чтобы его разнообразные информационные операции — включая угрозы Европе — охватили как можно более широкую аудиторию и совокупно достигли желаемого эффекта: отговорить Запад от усилий, направленных на поддержку Украины или на собственную защиту от России.

В этом контексте специалисты ISW обратили внимание на следующие высказывания Путина:

Заявил, что Россия внимательно следит за «милитаризацией» Европы и «внимательно слушает» заявления Германии относительно того, что немецкие военные должны быть «самыми мощными в Европе». Путин утверждал, что «никто не сомневается», что ответ России на «милитаризацию» Европы «не заставит себя долго ждать». Он также угрожал, что Россия оценивает, являются ли усилия Европы «просто разговорами», или РФ должна принять «контрмеры», которые «будут очень убедительными».

Абсурдно заявил, что Россия «никогда не инициировала военное противостояние», при этом предположил, что военная конкуренция с Россией «в итоге плохо закончится для провокатора».

Уменьшил угрозу, которую Россия представляет для стран НАТО, утверждая, что европейские предупреждения о российской агрессии являются «чушью» и попытками «разжечь истерию» в Европе.

Пытался отговорить США от продажи Украине ракет Tomahawk, преуменьшая их эффективность и косвенно угрожая Соединенным Штатам. Путин назвал эти ракеты «мощными» и «угрожающими», отметив , что Украина не может эксплуатировать ракеты Tomahawk без «непосредственного участия американских военнослужащих». А потому Россия, по его словам, будет считать использование Украиной этих ракет «новым этапом эскалации». В то же время Путин приуменьшил значение ракет Tomahawk, назвав их «не совсем современными» и заявив, что предоставление их Украине «не изменит баланс сил на поле боя». Со своей стороны, ISW продолжает оценивать, что Украина имеет оперативную потребность в ракетах Tomahawk, чтобы поражать важную военную инфраструктуру в тылу России.

Пытался преувеличить российские достижения в Украине, чтобы поддержать ложный нарратив Кремля о якобы неотвратимости победы России в войне против Украины. В частности Путин заявил, что российские военные якобы захватили две трети Купянска. Однако ISW оценивает, что по состоянию на 2 октября оккупанты захватили лишь 14% Купянска, и Путин преувеличил этот показатель. Аналогично гиперболизировал его начальник Генерального штаба России Валерий Герасимов, который 30 августа заявлял, что войска РФ якобы захватили около 50% Купянска — что ISW тогда также оценил как преувеличение российских достижений. Аналитики подчеркивают, что Кремль пытается озвучивать большие объемы количественных данных, чтобы создать ложное впечатление, что российские войска быстро продвигаются на поле боя. Поэтому новые заявления Путина от 2 октября являются продолжением постоянных усилий Кремля, направленных на преувеличение тактических достижений оккупантов. Цель таких заявлений — ложно представить якобы быстрое продвижение России на поле боя и обеспечить РФ информационную победу в войне, констатирует Институт изучения войны.

В ISW резюмируют, что Путин пытается отговорить европейских членов НАТО от усиления собственных оборонных усилий и от предоставления военной поддержки Украине. Цель диктатора — убедить США, Европу и Украину, что Россия неизбежно достигнет своих военных целей военным путем, поэтому Украина должна уступить российским требованиям, а Запад, соответственно, должен прекратить свою поддержку Украины. Также диктатор навязывает мнение, что Россия является угрозой для Европы только до тех пор, пока Европа сопротивляется целям Путина.

Аналитики Института также подчеркивают, что новые заявления Путина на Валдае прозвучали после недавних вторжений российских и неидентифицированных дронов в воздушное пространство стран Европы; после пролетов российских самолетов в европейском воздушном пространстве с нарушением международных норм безопасности; после гибридных и диверсионных операций России против военных объектов и логистики НАТО. Россия также стремится посеять раздор и страх в Европе с помощью гибридных операций, в частности в Польше, Германии и Литве.