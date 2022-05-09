Путин на параде показал легкий блеск отчаяния — глава Минобороны Британии 9 мая, 14:00 Цей матеріал також доступний українською Владимир Путин (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Министр обороны Великобритании Бел Уоллес заявил, что кремлевский диктатор Владимир Путин продемонстрировал «легкий блеск отчаяния» в своей речи в своей речи на параде в Москве.

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Как сообщает CNN, Уоллес, в частности опроверг заявления Путина о том, что «НАТО окружило Россию», что и стало, по его словам, причиной вторжения в Украину.

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«На долю НАТО приходится 6% ее сухопутной границы. Это не окружение, если только 6% вашей сухопутной границы составляют страны НАТО», — сказал он.

Также британский министр опроверг утверждения Путина о «базах НАТО» на территории Украины.

«Относительно баз НАТО в Украине, я уверен, что посол Украины скажет вам, что в Украине не было никаких баз НАТО. Я думаю, что он верит в то, во что хочет верить — легкий блеск отчаяния», — сказал Уоллес о Путине.

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