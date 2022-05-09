Реакция на выступление диктатора. Путин продолжает целенаправленно искажать историю — премьер-министр Чехии 9 мая, 16:35 Цей матеріал також доступний українською Петр Фиала (Фото:REUTERS/Hannibal Hanschke)

Премьер-министр Чехии Петр Фиала, комментируя выступление Владимира Путина на параде 9 мая в Москве, заявил, что российский диктатор продолжает целенаправленно искажать историю, чтобы оправдывать войну.

Война России против Украины — главные события 9 мая

Об этом сообщает Ceske Noviny.

«В своем выступлении Владимир Путин продолжал распространять ложную информацию и умышленно искажал историю и настоящее, которыми российская пропаганда стремится оправдать неспровоцированную агрессию России в Украине», — сказал он.

Видео дня

По его словам, «нет смысла противостоять каждой отдельно взятой лжи, которая была сделана в Москве».

«Но речь подтвердила важность энергичных действий Запада против агрессора», — сказал он.

Российский диктатор Владимир Путин выступил с речью на параде 9 мая в Москве. В своем выступлении он сделал ряд лживых заявлений.

К примеру, он обвинил страны НАТО в том, что они «не захотели услышать» Россию.

Диктатор заявил, что перед началом войны России против Украины якобы шла «подготовка к очередной карательной операции на Донбассе», а также «к вторжению» на «исторические земли» и оккупированный страной-агрессором Крым.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.