Реакция на выступление диктатора. Путин продолжает целенаправленно искажать историю — премьер-министр Чехии
Петр Фиала (Фото:REUTERS/Hannibal Hanschke)
Премьер-министр Чехии Петр Фиала, комментируя выступление Владимира Путина на параде 9 мая в Москве, заявил, что российский диктатор продолжает целенаправленно искажать историю, чтобы оправдывать войну.
Война России против Украины — главные события 9 мая
Об этом сообщает Ceske Noviny.
«В своем выступлении Владимир Путин продолжал распространять ложную информацию и умышленно искажал историю и настоящее, которыми российская пропаганда стремится оправдать неспровоцированную агрессию России в Украине», — сказал он.
По его словам, «нет смысла противостоять каждой отдельно взятой лжи, которая была сделана в Москве».
«Но речь подтвердила важность энергичных действий Запада против агрессора», — сказал он.
Российский диктатор Владимир Путин выступил с речью на параде 9 мая в Москве. В своем выступлении он сделал ряд лживых заявлений.
К примеру, он обвинил страны НАТО в том, что они «не захотели услышать» Россию.
Диктатор заявил, что перед началом войны России против Украины якобы шла «подготовка к очередной карательной операции на Донбассе», а также «к вторжению» на «исторические земли» и оккупированный страной-агрессором Крым.
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