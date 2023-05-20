Международный уголовный суд отреагировал на объявление Россией в розыск их прокурора 20 мая, 19:40 Прокурор МУС Карим Хан, которого Россия объявила в розыск, чтобы отомстить за ордер на арест Путина (Фото:Peter Dejong/Pool via REUTERS)

Международный уголовный суд, выдавший ордер на арест российского диктатора Владимира Путина, отреагировал на объявление РФ в розыск его прокурора.

В заявлении на сайте МУС говорится, что суд «глубоко обеспокоен» необоснованными и неоправданными принудительными мерами, которые, по сообщениям, были приняты в отношении должностных лиц МУС, в частности Прокурора Суда и судей Палаты предварительного производства II, властями РФ

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В МУС заявили, что считают эти меры неприемлемыми и подчеркнули, что Суд и дальше будет «неуклонно выполнять свой законный мандат по обеспечению ответственности за самые тяжкие преступления, вызывающие обеспокоенность международного сообщества в целом».

В заявлении говорится, что Суд «твердо поддерживает» свой персонал и должностных лиц и в соответствии с заявлением, опубликованным сегодня Председателем Ассамблеи государств-участников, призывает все государства-участники и заинтересованные стороны Римского статута активизировать свои усилия по защите Суда и его персонала, а также обеспечить его способность продолжать выполнять свой независимый мандат.

19 мая, чтобы отомстить за ордер на арест российкого диктатора Владимира Путина, МВД России «объявило в розыск» прокурора Международного уголовного суда Карима Хана.

Хан ранее подчеркивал, что у МУС есть убедительные доказательства того, что российский диктатор Путин несет уголовную ответственность за депортацию украинских детей с оккупированных территорий.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на аресты Путина и «детского омбудсмена» РФ Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в незаконной депортации детей из Украины в РФ в период с 24 февраля 2022 года.

Как пояснил глава МУС Петр Гофманский, диктатора могут арестовать на территории 123 стран, которые ратифицировали Римский статут.





Через три дня после выдачи ордера на арест российского диктатора Следственный комитет РФ открыл уголовное дело по статьям о привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности (часть 2 статьи 299 УК РФ), а также о приготовлении к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений (часть 2 статьи 360 с применением части 1 статьи 30 УК РФ). Фигурантами этого дела стали прокурор Международного уголовного суда Карим Ахмад Хан (Karim Ahmad Khan) и судьи Томоко Аканэ (Tomoko Akane), Розарио Сальваторе Айтала (Rosario Salvatore Aitala) и Серхио Херардо Угальде Годинес (Sergio Gerardo Ugalde Godinez).

