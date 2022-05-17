Геращенко советует застрелиться. Путин превратился в изгнанника и ищет пути выхода из ситуации — советник главы МВД 17 мая, 16:18 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Alexander Nemenov/Pool via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин из-за войны войны в Украине превратился в изгнанника и ищет пути выхода из этой ситуации, убежден советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

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«Война против Украины, санкции против РФ усугубляют положение Путина. Он из человека, сидевшего за столом с мировыми лидерами, превратился в изгнанника. Ему простили Крым, к сожалению. К сожалению, мировые лидеры <...> строили с ним газопроводы, бизнес и показывали ему, что их можно обманывать. Да и они сами были рады обманываться. На сегодняшний день он — пария, изгнанник и думает, как выйти из этой ситуации. Выйти из нее не сможет иным образом, как застрелиться», — отметил Геращенко в эфире Радио НВ.

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В то же время, советник министра внутренних дел считает, что не стоит рассчитывать на распад России в ближайшее время.

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