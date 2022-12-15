«Последний шанс Путина». Силовой блок РФ кормят двойными пайками — экс-глава МИД Украины 15 декабря, 18:14 Последний шанс Владимира Путина удержаться при власти — это опора на силовой блок внутри РФ, уверен Владимир Огрызко (Фото:Сputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

Министр иностранных дел Украины в 2007—2009 годах Владимир Огрызко в интервью Радио НВ рассказал, что последний шанс российского диктатора Владимира Путина сохранить власть и жизнь — это его силовой блок внутри РФ.

Как отметил Огрызко в эфире Радио НВ, в России, если «царь проигрывает», то появляется потребность в другом, а предыдущего "выносят ногами вперед или он внезапно почему-то умирает".

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Однако пока Путин продолжает контролировать ситуацию внутри России.

«Мы почему-то недооцениваем его возможности для внутренних репрессий. Он имеет "под ружьем" около двух с половиной миллионов человек, принадлежащих к силовому блоку. Если даже какая-то часть этого количества людей его предаст, то вовсе не означает, что другая часть его не поддержит. Он сейчас будет кормить их двойными пайками. Если вы посмотрите на бюджет, который сейчас утвержден в России, то расходы на силовой блок прямые и косвенные, скрытые – зашкаливают», – рассказал дипломат.

По его словам, это свидетельствует о том, что Путин понял, что опора на этот силовой блок, который он будет кормить двойными порциями, – это его последний шанс удержаться при власти.

14 декабря канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Путин не добился «ни одной из целей», которые были поставлены перед нападением на Украину, а его убеждение в том, что Украина падет через несколько дней, была огромной недооценкой.

5 декабря Путин подписал закон о федеральном бюджете России. В проекте отмечено, что в 2023 году на оборону, безопасность и правоохранительные органы будет выделено более 9 триллионов рублей (143 млрд долларов).

