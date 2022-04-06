Несмотря на смену стратегии. Западные чиновники допускают, что Путин может еще раз попытаться захватить Киев — CNN 6 апреля, 16:45 Цей матеріал також доступний українською Западные чиновники не исключают, что Путин может еще раз попытаться захватить Киев (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Нельзя утверждать, что недавняя смена стратегии России в войне против Украины значит, что Путин отказался от попытки захватить Киев, считают официальные лица США и Запада, сообщает CNN.

Война России против Украины — главные события 6 апреля

По словам высокопоставленного представителя оборонного ведомства, долгосрочные цели Путина неясны, однако американские и европейские официальные лица заявили CNN, что повторное вторжение в Киевскую область все еще возможно.

Видео дня

«Мы ожидаем, что для защиты любой территории, которую она захватит на востоке, Россия потенциально может распространить свою силовую проекцию и присутствие еще глубже в Украину, за пределы Луганской и Донецкой областей», — заявил советник по нацбезопасности США Джейк Салливан.

По словам Салливана, США ожидают, что Россия продолжит наносить воздушные и ракетные удары по всей Украине, в том числе по Киеву, Одессе, Харькову и Львову.

«Цель России, в конечном счете, состоит в том, чтобы максимально ослабить Украину», — сказал он.

Слушайте подкаст на эту тему

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Путин собирается начать новое жестокое наступление на Донбассе.

«Они будут перевооружены, потому что они израсходовали много боеприпасов, и они будут снабжены топливом и всем необходимым, продовольствием и так далее, чтобы начать новое большое наступление», — сказал он.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.