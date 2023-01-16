От Путина можно ожидать тенденцию к наступлению — Уоллес 16 января, 22:30 Бен Уоллес (Фото:Andy Commins/Pool via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин «настроен оптимистично» по поводу развязанной им войны РФ против Украины и, вероятно, можно ожидать возвращения к тенденции российского наступления.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, выступая в британском парламенте 16 января.

Уоллес подчеркнул, что за всю войну Россия успела потерять «значительное количество» генералов и командиров. Однако он считает показательным сделанное на прошлой неделе заявление о том, что командующего войной Сергея Суровикина «бесцеремонно обошли стороной» и назначили вместо него начальником Генштаба РФ Валерия Герасимова.

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«Это видимая верхушка айсберга фракционности в российском командовании. Путин, по-видимому, настроен оптимистично, и, поскольку почтение Герасимова к президенту ни у кого не вызывает сомнений, теперь можно ожидать возврата тенденции к российскому наступлению — независимо от того, сколько человеческих жизней оно влечет за собой», — сказал министр обороны Британии.

Он добавил, что в 2023 году международное сообщество не устало от помощи Украине и не раскололось, как на то рассчитывал Путин, даже наоборот — Запад ускоряет свои усилия.

Россия, по данным украинской разведки, может готовить разные сценарии повторного наступления, а российский диктатор Владимир Путин не отказался от своей стратегической цели — уничтожения украинского народа и государства.

