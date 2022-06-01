«Белорусский диктатор маневрирует». Путин может отправить Лукашенко «на пенсию», чтобы задействовать его армию в Украине — военный эксперт 1 июня, 13:43 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Белорусский и российский диктаторы Александр Лукашенко и Владимир Путин (Фото:Sputnik/Ramil Sitdikov/Kremlin via REUTERS)

Диктатору Александру Лукашенко пока удается маневрировать и не задействовать белорусскую армию в войне против Украины на стороне России, считает военный обозреватель Денис Попович.

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«Маневрирует Лукашенко. <...> Вероятность привлечения белорусских войск низка. Но она остается низкой потому, что: во-первых, белорусская армия не очень хочет воевать с Украиной; во-вторых, Лукашенко этого не сделал, когда были более выгодные условия, когда русская армия стояла под Киевом», — рассказал Попович в эфире Радио НВ.

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Тем не менее, добавляет эксперт, существует и другой сценарий развития событий — российский диктатор может сменить Лукашенко, и тогда Беларусь будет представлять угрозу Украине:

«Нельзя исключать того, что когда-нибудь Путину надоест слушать отмазки и он решит поставить вместо Лукашенко человека, который будет его слушаться. <...> То есть, отправить Лукашенко „на пенсию“ и вместо него поставить кого-то, кто не будет таким образом маневрировать и может такой приказ выполнить».

Не случайно, уверен военный обозреватель, белорусский диктатор заявил о создании народного ополчения. Лукашенко, по его мнению, нужна защита от России:

«Народное ополчение — белорусский вариант территориальной обороны. Она же не создается для нападения на кого-нибудь. Она создается для защиты. А кто может напасть на Беларусь? Украина? Нет. Польша или страны Балтии? Тоже нет. Остается единственный кандидат».

31 мая Лукашенко намекнул, что нападение на Беларусь готовилось в России.

Несколькими днями ранее в Минобороны Беларуси заявили о создании «народного ополчения».

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что такая защита Лукашенко нужна из-за того, что он боится РФ и Путина.

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