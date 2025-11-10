Туск считает, что Путин имеет инструменты, которые могут разрушить ЕС как организацию

Дональд Туск заявил, что война, которые Россия ведет против Европы, стала намного «изощреннее» (Фото: REUTERS/Kacper Pempel)

Премьер-министр Польши Дональд Туск считает, что российский диктатор Владимир Путин имеет инструменты, которые могут разрушить Европейский Союз как организацию, а также Европу как культурный феномен.

В интервью Gazeta Wyborcza он сказал, что война, которые Россия ведет против Европы, стала намного «изощреннее».

«Я неоднократно обращался по этому поводу к нашим западным партнерам. Несколько лет назад было очень трудно до них достучаться. К счастью, они уже понимают, что наша оценка, что Россия в определенном смысле воюет со всем Западом, была правильной», — отметил политик.

По его словам, в таких ситуациях премьер-министр Венгрии Виктор Орбан «поднимает крик, что Туск хочет войны». Однако, как отметил премьер Польши, «эта война уже продолжается».

Туск рассказал, что в Польше ее проявлением являются поджоги, налеты дронов, ситуация на границе с Беларусью и все более агрессивные кибератаки.

«И таких случаев будет все больше по всей Европе. Ведь война, которую Путин объявил Западу, ведется также и внутри наших обществ. И здесь она проходит самым зрелищным образом. Путин имеет инструменты, которые могут разрушить ЕС как организацию, но также и Европу как культурный феномен», — уточнил он.

Польский премьер добавил, что этими инструментами являются «российские пятые колонны», присутствующие в каждой европейской стране.

Российские провокации на территории стран НАТО — что известно

С 10 сентября 2025 года РФ регулярно нарушает воздушное пространство стран-членов НАТО. За это время российские дроны и самолеты, а также неизвестные БПЛА, регулярно фиксировали над территорией Польши, Румынии, Эстонии, Дании, США, Франции, Германии, Бельгии.

23 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что страны НАТО должны сбивать российские самолеты, если они заходят в их воздушное пространство.

После нарушения воздушного пространства Эстонии российскими самолетами МиГ-31 министр обороны Литвы Довиле Шакалене напомнила о случае 2015 года, когда Турция сбила российский Су-34, который находился в ее воздушном пространстве 17 секунд.

25 сентября посол России во Франции Алексей Мешков отметил, что если страна НАТО собьет российский самолет, это будет означать начало военного конфликта.