Путин может принять участие в саммите G20 виртуально — президент Индонезии

8 ноября, 13:00
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Владимир Путин (Фото:Pool via REUTERS)

Владимир Путин (Фото:Pool via REUTERS)

Кремлевский диктатор Владимир Путин примет участие в саммите лидеров G20 на следующей неделе, «если будет возможность».

Об этом сообщил президент Индонезии Джоко Видодо, сообщает Reuters.

Он отметил, что Путин мог бы присутствовать на саммите виртуально.

Ранее стало известно, что в саммите G20 примет участие президент Украины Владимир Зеленский. Его пресс-секретарь Сергей Никифоров сообщил, что участие Зеленского, скорее всего, будет в онлайн-формате.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=2NX3kWezlRE
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Владимир Путин Индонезия G20 Саммит G20 саммит G20 Бали

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