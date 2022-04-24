«Россия опозорилась в Украине». Путин может применить ядерное оружие, а Лукашенко будет плакаться, что он — гарант безопасности — Климкин 24 апреля, 17:43 Цей матеріал також доступний українською Российский и белорусский диктаторы Владимир Путин и Александр Лукашенко (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

В России не знают, как завершить войну, а это значит, что они будут пытаться одержать хоть одну серьезную победу, убежден бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

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«[Победа] очень нужна, поскольку и в России люди начинают задавать вопросы: чего эта Россия воюет против Украины уже два месяца и никакого реального результата [нет]. Это действительно [воспринимается] в коллективном Жириновском, коллективном Путине, как измена и как позор для них», — отметил Климкин в эфире Радио НВ.

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Поэтому российский диктатор Владимир Путин и дальше будет поднимать ставки, уверен дипломат:

«Я не исключаю, что он будет поднимать ставки и с применением ядерного оружия. Для него это последний предел».

Впрочем, применение ядерного оружия обернется для путинского режима концом, продолжил Климкин. В то же время, добавил дипломат, российский диктатор продолжает воплощать свое намерение:

«Он же хотел до 30 декабря [2022 года] , до столетия Советского Союза, его в каком-то варианте восстановить. [Белорусского диктатора Александра] Лукашенко он уже "съел". Хотя тот хитрый - может пытаться еще как-то выпрыгнуть. Думаю, он будет еще говорить, что уберег нас от прямого участия Беларуси в войне и плакаться, что он гарант нашей безопасности. Но это его дело: он по своим счетам заплатит».

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