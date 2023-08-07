Путин может приехать в Турцию в конце августа — СМИ 7 августа, 11:28 Диктатор Путин (Фото:Sputnik/Aleksey Babushkin/Kremlin)

Российский диктатор Владимир Путин может посетить Турцию в конце августа, пишет турецкое издание Hurriyet.

Как сказано в материале, возможность визита оценит Кабинет министров Турции в понедельник, 7 августа.

Кроме того, правительство рассмотрит ход войны РФ против Украины и дипломатические усилия Турции для ее прекращения, а также пути возобновления зерновой сделки, из которой Россия вышла в одностороннем порядке.

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2 августа сообщалось, что Путин согласился посетить Турцию после разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. О датах визита не сообщалось.

Объявленного в розыск Международным уголовным судом Путина не могут арестовать в Турции, поскольку Анкара не ратифицировала Римский статут и решения МУС на территории страны не имеют юридической силы.

28 июля издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что Путин игнорирует запросы Эрдогана, который предлагает провести переговоры по продлению зерновой сделки.

Российский диктатор объяснял невозможность провести двусторонний телефонный разговор тем, что президент Турции выбрал «неудобное время».

В свою очередь Эрдоган заявил, что его страна готова внести свой вклад в прекращение войны РФ против Украины, которая длится уже более 500 дней.

21 июля он сообщал о намерении обсудить с Путиным вопрос возвращения РФ к зерновой сделке.

7 июля президент Украины Владимир Зеленский встретился с Эрдоганом в Турции. 21 июля они провели телефонные переговоры. Главной темой было продление действия зернового соглашения.