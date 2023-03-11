Путин может поехать на саммит G20 в Индии — Bloomberg 11 марта, 09:45 Путин пропустил последние два саммита G20 (Фото:Sputnik / Mikhail Metzel / Pool via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин может посетить саммит G20, который пройдет в сентябре в Индии. Для этого в Кремле корректируют рабочий график своего начальника, пишет Bloomberg.



Издание напоминает, что Путин пропустил последние два саммита G20. Но, по словам людей, знакомых с графиками Путина, сейчас в Кремле планируют, что он примет участие в следующем саммите, хотя окончательное решение еще не принято.

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В частности, на этой неделе официальные лица «в связи с графиком международных мероприятий» перенесли на неделю дату проведения ежегодного экономического форума во Владивостоке, который был назначен накануне саммита G20. Как пишет Bloomberg — чтобы дать Путину больше возможностей для маневра.

В то же время спикер Путина Дмитрий Песков отказался от комментариев, пишет издание.

Формально Индия пригласила Путина на саммит G-20 9−10 сентября, и в Кремле получили приглашение.



Но перед саммитом G20 на Бали в ноябре в Кремле тоже долгое время не давали четкого ответа относительно того, приедет ли туда Путин лично. В конце концов, российский диктатор не принял участия в саммите даже в онлайн-формате. В Кремле оправдались, что такое решение было связано с графиками Путина и «необходимостью находиться в России».

На Бали вместо Путина тогда приехал министр иностранных дел России Сергей Лавров, который столкнувшись с достаточно холодным приемом со стороны стран-участниц G20, сбежал с саммита еще до его завершения. Тогда с ним вели переговоры только представители Индии и Китая.

На недавней встрече министров иностранных дел G20, состоявшейся в начале марта в индийском Нью-Дели, Россия и Китай заблокировали совместное заявление по итогам встречи из-за формулировок о войне России против Украины, согласованных на саммите на Бали.