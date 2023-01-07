«Удобная позиция, чтобы ударить в спину». Какую «коровью лепешку» Путин приготовил Лукашенко и как тот пытается ее обойти — интервью 7 января, 20:44 Эксклюзив NV Александр Лукашенко и Владимир Путин (Фото:Sputnik/Alexei Danichev/Kremlin via REUTERS)

Белорусский узурпатор Александр Лукашенко пытается обойти коровью лепешку, которую ему уготовил российский диктатор Владимир Путин, считает главный редактор Еврорадио Павел Свердлов.

Как ему это до сих пор удается при том, что угроза присоединения Беларуси к войне против Украины нарастает, Свердлов рассказал в эфире Radio NV.

— Лукашенко после Нового года активизировался. Он принял закон о том, что можно лишать гражданства тех, кто считается виновным в совершении диверсионных операций. Он поехал к как бы российским солдатам. Как вы оцениваете эту его такую активность? О чем она вам говорит?

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— Гражданства будут лишать тех, кто нанес вред Республике Беларусь, национальным интересам и заочно осужден. У нас сейчас есть такая штука — заочные суды. Светлану Тихановскую, Павла Латушко, других лидеров оппозиции, журналистов, которые вели телеграм-каналы в 2020 [году], Нехта (думаю, все знают) будут судить заочно, их уже заочно задержали, а теперь их признают виновными заочно, а дальше лишат имущества (закон об этом тоже принят) и гражданства, закон об этом был подписан на днях.

Те, кто сжигали релейные шкафы, подрывали рельсы, просто объявлены террористами и получили драконовские сроки — по 18, по 20 лет.

Относительно его активности. Поехал к российским солдатам. И Минобороны показало эшелоны с российской техникой, которые приехали в Беларусь в рамках наращивания этой группировки союзных войск Беларуси и России. Обращает на себя внимание публичность, с которой это все происходит. В прошлый раз было как-то не так.

Мало того, у нас в Беларуси целый год людей сажали за то, что они фотографировали российскую технику, которая ездит по дорогам. А тут Минобороны само [показало]: «Вот вам, пожалуйста, поезд. Вот вам грузовички с буквой Z. Посмотрите, как они ездят по территории Беларуси». Что-то не так. Тут два варианта.

Либо это все мишура, маскарад просто для того, чтобы украинцы вынуждены были все время оглядываться на север, оглядываться на территорию Беларуси, а не готовится ли нападение, как в том меме, только в обратную сторону? Снова. Россияне и, возможно, часть белорусской армии, которая подключится к этому, хотят наступить на те же самые грабли.

С другой стороны, может быть, они вынесли уроки из прошлого раза. В прошлый раз они готовили нападение тайно, были фотографии, кучковалась техника вдоль границы с Украиной, но в Беларуси это все было оформлено как учения, после которых российские войска задержались немножечко. В этот раз они так: «Смотрите, мы же показываем, как и что есть, что, куда едет. Значит, мы ничего серьезного не делаем». И это самая удобная позиция для того, чтобы в спину ударить.

Но, насколько я понимаю, украинцы довольно неплохо подготовились. И границу укрепили, и Киев окружили несколькими эшелонами обороны. Я думаю, что об этом в России знают. Так что все-таки я «за» вариант мишуры и маскарада.

Они даже номера на фотографиях не скрыли. Мы видим регионы. Там 44 регион, Костромская область, из которой приехала эта техника. Это очень похоже на какие-то демонстративные шаги. Они хотят, чтобы вы это увидели. А зачем они хотят, чтобы вы это увидели? Главное управление разведки, надеюсь, разберется.

— Появилась информация от ГУР Минобороны о том, что диктатор Путин рассматривает Крым и Беларусь как территории для осуществления ядерных провокаций. Андрей Юсов говорит, что вся эта информация отслеживается. А понимаете ли вы, как человек, знающий ситуацию изнутри, какими могут быть ядерные провокации на территории Беларуси?

— Действительно носители ядерного оружия в Беларуси уже размещены. Правда, без самого ядерного оружия. И это тоже свидетельствует о том, что все-таки это пока что бряцание этим оружием, бряцание мечами и копьями, угроза. То есть, Путин хочет прогнуть в конце концов Запад, прогнуть Европу, которая применение ядерного оружия в любом виде боится, как огня. В этом сейчас действительность.

Насколько россияне сойдут с ума окончательно и будут готовы его применить? Это вопрос очень гипотетический, очень теоретический.

Но ведь не принципиально, в Крыму стоят установки пусковые ядерного оружия, в Беларуси или в Курской, в Белгородской области. Это время подлета отличается на какие-то секунды. Это реально символический жест. Знаете, как собачка писает на столб, чтобы пометить свою территорию, вот так вот они привезли какие-то образцы оружия, застолбили территорию: «Тут вот мы. В Крыму — такое-то наше вооружение, в Беларуси — такое-то наше вооружение».

Я бы все-таки пока что ядерных ударов не боялся, не принимал эту перспективу всерьез в какое-то ближайшее время. Потому что иначе жить становится немного тяжеловато, и хочется сразу как-то купить билеты в Аргентину какую-нибудь, по которой Россия точно бить не будет.

— Есть мнение, что Путин хочет использовать именно Беларусь для того, чтобы нанести удар тактическим ядерным оружием, потому что это должно означать, что не по России должен быть ответ, а по Беларуси. Верите ли вы лично в это?

— Это довольно логично. Но я сомневаюсь, что Лукашенко этого не понимает, что Лукашенко к этому готов. Самое последнее, чего хотелось бы Лукашенко — это ядерный, неядерный — любой удар по Беларуси. И из-за этого он и не ввязывается, не вступает в эту коровью лепешку, которую ему Путин приготовил. Он не вступает в нее, все как-то пытается обойти.

Вот, вроде, уже и российские солдаты в Беларуси, мобилизованные. Мы не знаем точно, с кем [Лукашенко] встречался — только глаза были видны из-под камуфляжа и шевроны с надписью «Россия» у них были на рукавах. Вполне возможно, что все, кто сидел в этой палатке, переодетые сотрудники службы безопасности Лукашенко.

Но тем не менее, было объявлено, что это российские солдаты, которые проходят подготовку в Беларуси.

«Вот мы предоставили территорию для российских войск, дальше лечили раненых, дальше транспортировка всяких разных видов оружия, теперь у нас мобилизованные проходят подготовку». А чему же они там учатся? Они там учатся убивать украинцев. И шаг за шагом Путин Лукашенко вовлекает все дальше и дальше.

Но пока что все эти шаги не связаны, во-первых, с человеческими потерями белорусских солдат, то есть, с гробами, которые будут получать белорусские семьи. И, во-вторых, они не несут прямой необходимости Украине отвечать по каким-то целям.

Например, в Макеевке уничтожено скопление российских мобилизованных. Мы теоретически понимаем, что такой же удар может быть нанесен по Беларуси, потому что российских мобилизованных там полно теперь. Но он не наносится. Тоже, наверное, ваше Минобороны и другие органы считают, что пока что не пора красную тряпку доставать и Лукашенко провоцировать, чтобы уже у него не было путей отхода.

Эта ситуация, когда Лукашенко есть куда отойти, он не должен предпринимать какие-то резкие шаги, чтобы защищать свой имидж в глазах своего немногочисленного электората. Эти качели, они есть.

[Есть] поклонники того, что эти качели все-таки качнутся в плохую сторону для мира, в сторону ядерного удара с территории Беларуси и ответного удара по ней. Я все-таки придерживаюсь мнения, что, скорее всего, Лукашенко сделает все, чтобы этого не допустить. И если к этому пойдет, он будет в сложной ситуации, но все-таки каким-то образом будет пытаться ее разрулить. Верю в то, что есть все-таки у Лукашенко власть над этой ситуацией, частичное, но какое-то влияние он на нее оказывает.