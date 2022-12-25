Достойный повод для пропагандистских целей. Путин может начать охоту иранскими дронами на систему Patriot — СМИ 25 декабря, 22:05 Американский зенитный ракетный комплекс MIM-104 Patriot (Фото:REUTERS/Radovan Stoklasa/File Photo)

Удар по самой совершенной системе, которую Запад придает Украине — зенитно-ракетному комплексу Patriot, может иметь для России достаточно важное стратегическое и политическое значение.

Об этом сообщает Forbes.

«ПВО Patriot устарело. Противоядие всегда найдется… Россия уничтожит систему Patriot», — сказал кремлевский диктатор Владимир Путин.

Как отмечается, президент РФ вполне возможно поощрит использование поставленного Ираном оружия для любой попытки уничтожить Patriot именно на территории Украины.

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«Покровитель Путина Тегеран приветствовал бы такую атаку на украинский Patriot, поскольку это показало бы, что его технология может нейтрализовать одну из самых передовых систем противовоздушной обороны, разработанных в США. Неудивительно, что иранские военные помогут России в планировании и осуществлении такой атаки», — говорится в материале.

При этом РФ может попытаться применить проверенную в боевых действиях стратегию, использованную хуситами во время войны в Йемене.

Если украинский Patriot будет установлен для защиты Киева, что вполне возможно, то РФ может запустить беспрецедентное количество иранских дронов-камикадзе и ракет, направленных против его радара, чтобы гарантировать уничтожение этой батареи. Тем самым Кремль даст понять, что его атаки не остановить, несмотря на все усилия США и их союзников по усилению ПВО Украины.

Как отмечают в издании, все же маловероятно, что Украина будет использовать Patriot против иранских беспилотников, которые могут использоваться в больших количествах для пробивания противовоздушной обороны и достижения целей, ведь это будет слишком дорого. Шахеды стоят всего 20 тысяч долларов, в то время как один зенитный комплекс Patriot стоит около 4 млн долларов.

По данным Forbes, хотя передача этой системы более символична для демонстрации решимости Америки поддерживать Украину, однако ее уничтожение также может оказаться символическим для Путина, который может сделать вывод, что начало масштабной операции было бы достойным усилием исключительно с пропагандистской точки зрения.

21 декабря президент Владимир Зеленский прибыл в США с первым зарубежным визитом с начала полномасштабного вторжения России. Ранее в этот день США объявили о помощи Украине на 1,85 миллиарда долларов, впервые включающей ЗРК Patriot.

Американский телеканал CNN со ссылкой на источники в Пентагоне сообщил, что украинским силам потребуется несколько месяцев, чтобы должным образом подготовиться к работе с Patriot.

Координатор в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявлял, что военным США понадобилось «много времени, чтобы научиться управлять» Patriot.

В Воздушных силах заявили, что украинские военные могут научиться работать с системами Patriot через несколько месяцев.

Инфографика: НВ