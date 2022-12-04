Путин не ожидал такого провала в Украине и может сузить свои военные цели — разведка США 4 декабря, 08:10 Путин может изменить свои цели в Украине (Фото:REUTERS / Maxim Shemetov)

Российский диктатор Владимир Путин был удивлен провалом своих вооруженных сил в Украине. В связи с этим он может изменить свои краткосрочные военные цели.

Об этом заявила директор Национальной разведки США Аврил Хейнс на ежегодном Форуме национальной обороны в Калифорнии, информирует Reuters.

Хейнс сказала, что, по ее мнению, Путин был удивлен тем, что его военные не добились большего.

Видео дня

«Я действительно думаю, что он [Путин] становится все более осведомленным о вызовах, с которыми сталкиваются российские военные. Но нам до сих пор не ясно, имеет ли он на этом этапе полную картину того, насколько [эти вызовы] опасны… Мы видим недостаток боеприпасов, боевого духа, проблемы со снабжением, логистикой — целый ряд проблем, с которыми они сталкиваются», — сказала директор американской разведки.

Она отметила, что политические цели Путина в Украине, очевидно, не изменились. Впрочем, в разведке США считают, что он, возможно, захочет «временно сократить свои краткосрочные военные цели с идеей вернуться к этому позже».