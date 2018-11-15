15 ноября 2018, четверг

Путин может использовать заложников и политзаключенных как козырь перед выборами президента в Украине – Геращенко

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Геращенко связала вопрос освобождения заложников и политзаключенных с президентскими выборами в Украине
Фото: Пресс-служба АП

Геращенко связала вопрос освобождения заложников и политзаключенных с президентскими выборами в Украине

Президент России Владимир Путин может использовать вопрос обмена заложников и политзаключенных как козырь перед президентскими выборами в Украине, заявила вице-спикер Рады и представитель украинской стороны в Трехсторонней контрактной группе в Минске Ирина Геращенко.

"Мы не видим ни одного положительного сигнала от России о готовности сдвинуть с места вопрос освобождения заложников и политзаключенных. Я не исключаю, что Путин может использовать это как козырь накануне украинских выборов, отдав кого-то из политзаключенных Кремля людям, лояльным ему, чтобы показать, что в Украине есть только те политики, с которыми будет разговаривать Кремль", - пояснила она журналистам в Киеве, пишет Интерфакс-Украина.

Геращенко также добавила, что Путин также может заморозить этот вопрос до самих выборов.

Она также заявила, что российская сторона в Минске не изъявляла желания вернуть на Родину своих граждан, которые были приговорены в Украине за преступления против национальной безопасности. 

Ранее Геращенко заявила, что Россия полностью заблокировала вопрос освобождения заложников и политических заключенных.

Напомним, выборы президента Украины должны состояться 31 марта 2019 года.

 

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