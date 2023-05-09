Путин напал бы на Казахстан, если бы смог оккупировать Украину — Данилов 9 мая, 21:28 Путин 9 мая рядом с президентами Казахстана Касим-Жомартом Токаевым и Узбекистана Шавкат Мирзиоевым, сзади — премьер Армении Никол Пашинян (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS)

Секретарь СНБО Алексей Данилов убежден, что российский диктатор Владимир Путин мог атаковать Казахстан, если бы Россия смогла захватить Украину.

«Я с уверенностью могу сказать о том, что если бы у Путина вышло на территории нашей страны, то следующим был бы Казахстан», — сказал Данилов в эфире телемарафона.

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Секретарь СНБО добавил, что у России в войне против Украины сейчас нет никаких успехов. Он также прокомментировал визит президентов Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Таджикистана, премьер-министра Армении и белорусского диктатора на парад в Москву.

«Не знаю, что их побудило туда приехать. Посмотрим, как дальше будут разворачиваться события», — отметил он.

В Москве 9 мая прошел самый короткий и самый «урезанный» парад за последние полтора десятилетия: он длился 45 минут, авиационную часть отменили, в механизированной колонне на Красной площади не было ни одного танка, кроме раритетного Т-34, в параде приняло участие наименьшее количество войск за 15 лет (8 тыс).

Участие лидеров Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана в параде 9 мая в Москве рядом с военным преступником Путиным МИД Украины назвал «аморальным и недружественным шагом».